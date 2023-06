C'è stato un enorme aumento di popolarità dei giochi di crash nei casinò online di recente, ma uno si distingue dagli altri. Aviator è esploso sulla scena, diventando un gioco molto desiderato dal momento del suo lancio nel 2019, sviluppato dalla software house Spribe.

L'interesse per il gioco è dovuto alla sua semplicità. È uno dei giochi più facili e divertenti da giocare nei casinò online in Italia. I giocatori devono semplicemente scommettere su quando credono che l'aereo si schianterà nel gioco e vengono pagati come vincitori se indovinano correttamente.

Continua a leggere questa recensione del gioco Aviator per scoprire come giocare ad Aviator, dove puoi giocare ad Aviator in Italia e perché è diventato un grande successo tra i giocatori dei casinò online nel paese.

Migliori Casinò Online in Italia per Aviator

Dolly Casino ha un fantastico casinò online con una vasta selezione dei migliori giochi da casinò online, inclusa Aviator. Questo casinò con denaro reale offre un'esperienza premium nel gioco online ed è ricco di alcuni dei giochi da casinò più popolari in Italia.

Non solo puoi accedere ad Aviator quando utilizzi Dolly Casino, ma puoi anche usufruire del loro bonus di benvenuto. Questo Fino a €1,000 in 3 Bonus è esclusiva soloper i nuovi clienti, quindi assicurati di approfittare al massimo del bonus finché è ancora disponibile.

18+ Si applicano i termini e le condizioni

Un altro dei migliori siti di casinò online in Italia, Nine Casino è un marchio rispettato e affidabile che offre una vasta selezione di giochi da casinò. Naturalmente, la scelta del gruppo è Aviator, che è diventato una vera e propria sensazione di recente.

Assicurati di richiedere l'offerta per i nuovi clienti di Nine Casino, che consente ai nuovi giocatori di ottenere €450 + 250 giri gratis in cambio dell'iscrizione.

Rabona è un altro marchio affidabile e di fiducia per i giocatori di casinò online in Italia. Vanta una significativa base di giocatori che torna regolarmente per i loro giochi di punta come Aviator. Rabona eccelle nell'offrire un'esperienza di casinò che fa tornare i giocatori in modo regolare.

Questo casinò di alto livello offre una solida gamma di promozioni, inclusa l'offerta di benvenuto che offre ai nuovi clienti la possibilità di ottenere 100% fino a €500 + 200 giri gratuiti in bonus.

C'è l'opzione di giocare al popolare gioco Aviator su Nomini in Italia. Hanno una fantastica varietà di giochi da casinò, inclusi classici come la roulette e il blackjack, oltre a centinaia di slot.

Iscriviti a Nomini oggi stesso per iniziare a giocare ad Aviator sulla loro piattaforma. I nuovi clienti possono anche beneficiare del loro bonus di benvenuto, che attualmente si aggira intorno a 4 Pacchetti di Benvenuto.

Ultimo ma non meno importante, c'è Greatwin, un altro casinò online di fiducia in Italia. Greatwin consente ai propri clienti di giocare ad Aviator con soldi veri online, oltre a una serie di altri giochi da casinò online di alta qualità.

Per unirti all'emozione di Greatwin, assicurati di registrarti oggi stesso. Tutti i nuovi giocatori che creano un account con Greatwin possono ottenere un bonus di benvenuto che include 100% fino a €500 + 200 giri gratuiti.

Consigliamo vivamente queste altre fantastiche marche di Aviator:

Cos'è il gioco Aviator?

Un fenomeno nel mondo dei giochi da casinò, Aviator ha travolto l'industria diventando uno dei giochi più grandi e popolari. Sviluppato da Spribe, Aviator è quello che viene definito un gioco di crash. I giochi di crash si sono ispirati ai mercati di trading tradizionali. La linea aumenta e mostra la dimensione del moltiplicatore. Mentre questa aumenta, avrai la possibilità di incassare in qualsiasi momento: l'obiettivo del gioco è incassare prima che il moltiplicatore, in questo caso l'aereo Aviator, voli via. Più alto vola l'aereo, maggiore sarà il moltiplicatore, ma il tempismo è tutto in questo gioco.

Come giocare ad Aviator

Aviator è estremamente semplice da capire e facile da giocare. È uno dei principali motivi per cui questo gioco è diventato una scelta così popolare tra i giocatori di casinò in Italia, in quanto anche i giocatori meno esperti possono imparare rapidamente.

Prima che ogni round inizi, seleziona una puntata a tua scelta. C'è la possibilità di piazzare fino a due puntate ogni round, che, una volta iniziato, faranno crescere il moltiplicatore accanto all'altezza dell'aereo sullo schermo. L'obiettivo per i giocatori è incassare la loro scommessa prima che l'aereo voli via. Se l'aereo vola via prima che tu abbia avuto la possibilità di incassare, la tua scommessa sarà persa.

La dimensione della puntata effettuata è a discrezione del giocatore stesso e quella puntata bloccherà la dimensione del moltiplicatore nelle eventuali vincite potenziali. Ad esempio, se incassi con un moltiplicatore di 3x, riceverai tre volte l'importo della puntata che hai effettuato come vincita. Tieni presente che l'aereo può decollare in qualsiasi momento durante il gioco e la sfida consiste nel ritirarsi al momento giusto.

Per abituarsi al funzionamento del gioco, consigliamo sempre di giocare prima alla versione gratuita di Aviator. Ciò permette ai giocatori di familiarizzare con il concetto del gioco e con ciò che devono fare per vincere prima di rischiare i propri soldi veri. È possibile giocare alla versione demo di Aviator su diversi siti di casinò Aviator elencati sopra.

Come vincere al gioco Aviator

Come già accennato, questo è un gioco estremamente semplice da capire e giocare. Come vincere è altrettanto facile da comprendere, ma raggiunger lo è un po' più difficile. I giocatori devono effettuare la loro puntata all'inizio di ogni round su Aviator, assicurandosi che l'importo della puntata rientri nelle dimensioni complessive del saldo del loro account.

I giocatori possono effettuare due puntate se desiderano raddoppiare le loro possibilità di vincita, ma ogni puntata deve essere incassata singolarmente, quindi ricordati sempre di tenerlo presente quando scegli questa opzione. Per vincere la tua puntata, devi incassare prima che l'aereo voli via. L'aereo può decollare in qualsiasi momento durante ogni round, con le dimensioni del moltiplicatore che variano tra un round e l'altro. Nessun round di Aviator sarà uguale: l'aereo volerà via in momenti diversi e i picchi e le fasi di calo della dimensione del moltiplicatore saranno sempre diversi.

Molti giocatori preferiscono il concetto di Aviator rispetto a giochi più tradizionali come le slot perché dà più potere ai giocatori. C'è maggiore controllo sull'esito, anche se l'esito effettivo è comunque determinato da un generatore di numeri casuali. Avere la possibilità di scommettere due volte su ogni round può raddoppiare le possibilità di vincere ad Aviator.

Aviator RTP

Un altro motivo per l'enorme interesse e popolarità di Aviator è il livello di RTP offerto. RTP sta per “ritorno al giocatore” e determina l'importo medio di denaro restituito a un giocatore di un gioco da casinò in premi. In Aviator, il valore RTP è del 97%, che è superiore alla media del 95,9% dei giochi da casinò. Un gioco divertente da giocare con un maggiore rendimento dell'investimento rispetto alla media dei giochi da casinò, non sorprende che Aviator abbia avuto tanto successo tra i giocatori di tutto il mondo, compresi quelli in Italia.

Come scegliamo i siti di casinò Aviator

Ci sono molti casinò online in Italia che offrono Aviator nella loro libreria di giochi, ma non tutti saranno degni del tuo tempo. Pertanto, abbiamo valutato i casinò Aviator in Italia seguendo un elenco rigoroso di criteri che puoi trovare di seguito. Abbiamo constatato che tutti i siti di casinò elencati sopra eccellono in ognuna delle seguenti opzioni.

Gamma di giochi da casinò

Mentre la maggior parte delle persone che hanno raggiunto questa pagina lo ha fatto a causa del loro interesse per Aviator, è utile sapere se il sito offre una buona gamma di giochi da casinò. Non tutti i giocatori che leggono questo articolo vorranno esclusivamente giocare ad Aviator con il loro fornitore di casinò online, ed è per questo che abbiamo valutato la libreria di giochi di ciascuno dei siti elencati sopra. Abbiamo determinato che hanno abbastanza slot, roulette e blackjack, tra gli altri, per intrattenere i giocatori oltre ad avere Aviator disponibile.

Opzioni di pagamento

La varietà di opzioni di pagamento offerte da un sito di casinò online può fare la differenza tra un sito con successo e uno che non lo ha. Abbiamo valutato i metodi di pagamento accettati da ciascuno dei siti di casinò sopra elencati per garantire che abbiano un'ampia gamma di opzioni. I siti che abbiamo selezionato offrono metodi di pagamento popolari come carte di credito, bonifici bancari, portafogli elettronici e altri.

Sicurezza e regolamentazione

La sicurezza è un fattore cruciale quando si gioca online e, pertanto, abbiamo accertato che tutti i siti di casinò sopra elencati siano regolamentati e autorizzati da un'autorità di gioco affidabile. Inoltre, abbiamo controllato se i siti utilizzano tecnologie di crittografia avanzate per proteggere i dati personali e finanziari dei giocatori.

Servizio clienti

Un buon servizio clienti è un altro fattore importante da considerare quando si sceglie un casinò online. Abbiamo testato il servizio clienti di ciascuno dei siti sopra elencati per valutare la loro disponibilità, la loro tempestività nel rispondere alle domande dei clienti e la loro competenza.

Promozioni e bonus

Infine, abbiamo esaminato le promozioni e i bonus offerti dai siti di casinò sopra elencati per garantire che i giocatori possano ottenere un valore aggiunto dal loro gioco. I siti elencati offrono generosi bonus di benvenuto e promozioni continue per i loro clienti.

Conclusione

Aviator è diventato un gioco molto popolare nei casinò online in Italia e offre un'esperienza di gioco semplice ma emozionante. I giocatori possono scommettere su quando l'aereo volerà via e cercare di incassare il proprio saldo prima che accada. La scelta del momento giusto per incassare è la chiave per vincere in Aviator.

Ci sono diversi siti di casinò in Italia che offrono Aviator nella loro libreria di giochi. Abbiamo elencato alcuni dei migliori siti di casinò online in Italia per giocare ad Aviator, tenendo conto di criteri come la gamma di giochi, le opzioni di pagamento, la sicurezza, il servizio clienti e le promozioni offerte. Scegli uno dei siti elencati sopra per iniziare a giocare ad Aviator e divertirti con questo entusiasmante gioco da casinò. Buona fortuna!