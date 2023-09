Nowe kasyna budzą różne emocje wśród graczy. Nie mają jeszcze wyrobionej marki, jednak to, co dla niektórych jest wadą, dla innych może być zaletą. Właśnie dlatego, że jeszcze nie zdobyły uznania graczy, muszą się jeszcze bardziej o nie postarać. Stąd najczęściej znajdziemy w nich dużo lepsze bonusy powitalne oraz ofertę gier. Do tego dochodzi fakt, że zaczynały wszystko od zera. Są więc w całości oparte na najnowocześniejszych technologiach.

Nowe kasyna







Kolejnym elementem jest nowoczesny design i oryginalny temat przewodni. W końcu każde z nich chce, czy wręcz musi, wyróżnić się czymś na tle reszty. Ważne jest jednak to, aby wybrać bezpieczne kasyno online.

Co należy brać pod uwagę wybierając nowe polskie kasyno?

Przy wyborze każdego kasyna, czy to starego, czy nowego, należy przede wszystkim sprawdzić, czy ma licencję. Na terenie Polski akceptowana jest tylko ta, którą wydaje polskie Ministerstwo Finansów i posiada ją tylko jedno kasyno online. Poza granicami naszego kraju możemy jednak grać w wielu innych. Posiadanie licencji jest szczególnie ważne w przypadku nowych kasyn, które najczęściej nie są jeszcze dobrze znane wielu graczom, więc nie zdążyły zdobyć ich zaufania.

Kolejnym krokiem powinno być dokładne sprawdzenie bonusów i promocji. Słowo „dokładne” pełni tu kluczowe znaczenie, bo nie chodzi tylko o przyznawaną kwotę, ale też wymagany obrót, maksymalną wygraną i inne obostrzenia.

Istnieje jeszcze kilka innych elementów, które warto wziąć pod uwagę. Chodzi tu np. o motyw przewodni, który nie ogranicza się tylko do szaty graficznej, ale przekłada na wybór gier. Odwiedzając np. nowe kasyno dla fanów rocka, znajdziemy osobną sekcję tytułów nawiązujących do gigantów tego gatunku.

Podsumowując, oto czynniki, które należy brać pod uwagę:

Znana licencja

Bonusy i promocje

Wybór gier

Motyw przewodni

Metody płatności

W czym nowe polskie kasyna są lepsze od starych?

Nowe polskie kasyna nie wyrobiły sobie jeszcze marki wśród graczy, muszą się zatem jeszcze bardziej o nią starać. Korzystają na tym klienci. Po pierwsze, takie kasyna mają zwykle o wiele lepsze bonusy powitalne. Nie mogą jeszcze przyciągać graczy renomą, więc muszą czymś innym. Dlatego zwykle od takiego kasyna dostaniemy o wiele większy bonus. Oczywiście, należy z niego skorzystać wyłącznie po zapoznaniu się z warunkami.

Stare kasyna zostały założone wiele lat temu. Ich rozwój polega zwykle na aktualizacji starszego oprogramowania. Nowe nie mają tego problemu. Zaczynały wszystko od początku, mogły więc, bez żadnych ograniczeń, korzystać z najnowocześniejszych technologii. To duży plus, bo dzięki temu często działają szybciej i lepiej.

Rozwój w tej branży widoczny jest też w designie takich stron. Nowe kasyna posiadają znacznie nowocześniejszy. Do tego dochodzi motyw przewodni, który jest ich nieodłącznym elementem. Nie chodzi tu tylko o cieszącą oko grafikę. Może być nim np. kultura irlandzka, wyścigi samochodowe, czy wcześniej wspomniana muzyka rockowa. Chodzi im o to, aby jeszcze bardziej przypodobać się graczom.

Jeżeli zatem odwiedzimy kasyno nawiązujące do wyścigów samochodowych, często zdarza się, że znajdziemy w nim osobną sekcję gier poświęconych tej tematyce. Dawno już minęły czasy, gdy oprawa graficzna pełniła drugorzędną rolę. Twórcy nowych kasyn wiedzą, że dzisiaj gracze chcą poczuć też klimat.

Wiele z nich idzie też z duchem czasu i oferuje płatności w kryptowalutach. To dla niektórych naprawdę duża zaleta. Często można ich używać już nie kilku, ale kilkunastu czy nawet więcej.

Elementy wskazujące na to, że polskie kasyno jest nowe

Nowe kasyna wyróżniają się często już na pierwszy rzut oka. Gdy wejdziemy na ich stronę, od razu poczujemy się prawie jak w naziemnym przybytku tego typu. Po pierwsze, mają o wiele bardziej nowoczesny design oraz swój niepowtarzalny klimat. To właśnie on sprawia, że cieszymy się nie tylko samą grą, ale też całą otoczką.

Kasyna często umieszczają na swojej stronie informację o dacie powstania. Jeżeli jej nie ma, możemy spróbować znaleźć ją w którejś z recenzji.

Nowe kasyno zwykle ma też jakiś motyw przewodni. Szata graficzna nie jest jedynie tłem, ale stanowi pełnoprawny element zabawy. Znajdziemy w nim też zwykle o wiele większy bonus oraz więcej metod płatności. Nie ma co się sugerować liczbą gier, ponieważ nowe kasyna potrafią w krótkim czasie zebrać ich tysiące. Co ważne, zwykle są one nowsze. Kolekcja była tworzona od początku całkiem niedawno. W dzisiejszych czasach to żaden problem. Podsumujmy zatem, co charakteryzuje nowe kasyna:

Nowoczesny design Najnowsze systemy bezpieczeństwa, których zwykle nie dostrzegamy, jeśli spełniają swoja rolę Jeszcze prostsza i szybsza rejestracja Wiele nowych metod płatności Ciekawy motyw przewodni Atrakcyjny bonus powitalny Mało opinii na temat kasyna w internecie Zagraniczne lub polskie kasyno live jest dostępne niemal zawsze

Design i użyteczność

Gdy wejdziemy na stronę nowego kasyna, najczęściej od razu zauważymy różnice. W starych liczyła się głównie treść, gracze i tak cieszyli się, że mogą grać przez internet. Nowe kasyna powstały w innych czasach, gdy klienci mają już większe wymagania. Dlatego, mówiąc w dużym skrócie, praktycznie każde z nich ma swój klimat, który tworzony jest właśnie przez nowoczesny i oryginalny design.

Zwykle występuje też jakiś motyw przewodni, taki jak szalone lata 80. Takie kasyna zwykle uczą się na błędach poprzedników i są zaprojektowane tak, aby ich użyteczność dla gracza była jeszcze większa. Zwykle nie ma zatem problemów z nawigacją czy znalezieniem odpowiedniej sekcji, która nas interesuje. Zespoły UX pracują zwykle pełną parą, aby tak było.

Nie musimy się natomiast obawiać mniejszego wyboru gier. Wiele z nowych kasyn już na starcie ma ich kilka tysięcy. Do tego zwykle są to najnowsze tytuły. Dla wielu dużą zaletą jest też możliwość użycia nowocześniejszych metod płatności, w tym kryptowalut.

Nowoczesne systemy bezpieczeństwa

Jak już wspominaliśmy, nowe kasyna zaczynały wszystko od zera dość niedawno, są więc oparte na najnowocześniejszych technologiach bez ograniczeń związanych ze starym oprogramowaniem. Nie zawsze widać to już na pierwszy rzut oka. Ważnym elementem nowych technologii jest zapewnianie bezpieczeństwa, którego najczęściej nie zauważamy, co świadczy o tym, że wszystko dobrze działa.

Chodzi tu o jeszcze bardziej nowoczesne metody szyfrowania, które spełniają aktualne standardy. Do tego dochodzi współpraca ze sztuczną inteligencją, która o wiele szybciej niż człowiek potrafi wykryć każdą podejrzaną aktywność, w tym np. próbę przejęcia czy włamania na nasze konto.

To bardzo ważny, chociaż najczęściej nie dostrzegalny element gry w kasynie. Zauważamy go dopiero, gdy zaczyna źle działać. Pamiętajmy jednak, że przekazujemy kasynu nie tylko pieniądze. Ich strata jest wpisana w ryzyko. Najważniejsze jednak są dane osobowe i bankowe. Dlatego właśnie tak ważne jest to, aby znaleźć kasyno spełniające najbardziej wyśrubowane normy bezpieczeństwa i koniecznie z licencją, bo to świadczy, że są one sprawdzane przez niezależne instytucje państwowe.

Prosta rejestracja

Oczywistym jest, że żadne kasyno nie chce nam utrudniać rozpoczęcia gry. Moglibyśmy się rozmyślić i pójść do konkurencji. Właśnie dlatego niemal zawsze rejestracja zajmuje dosłownie kilka chwil. W nowych kasynach bywa nawet tak, że wystarczy podać tylko adres e-mail. Nie dajmy się jednak na to nabrać.

Narzucona przez władze polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy wymaga nie tylko podania pełnych danych przez każdego gracza, ale też zweryfikowania jego tożsamości przed pierwszą wypłatą. Najczęściej polega to na wysłaniu skanu dokumentów. I tak zatem będziemy musieli podać nasze personalia.

Grę możemy jednak niemal zawsze rozpocząć bez wysyłania żadnych dokumentów. To zatem dobry sposób na to, aby przekonać się, czy chcemy się z danym kasynem związać na dłużej. Dobrym sposobem jest też wypróbowanie wersji demo różnych gier, które zwykle nie wymagają nawet zakładania konta.

Szybkie i wygodne metody płatności

Czasy, gdy dostępne były wyłącznie idące wiele dni przelewy bankowe oraz karty płatnicze, odeszły bezpowrotnie. Nowe kasyna oferują często po kilkanaście różnego rodzaju metod płatności. W tym te najnowsze. Możemy zatem wybierać między systemami dokonywania błyskawicznych przelewów, e-portfelami, kartami przedpłaconymi, BLIK-iem czy kryptowalutami.

Nowe kasyna wiedzą, że dla graczy ważny jest czas. Wpłaty działają zatem zwykle błyskawicznie. W końcu kasyno nie chce, aby gracz ochłonął i znalazł sobie w międzyczasie inne zajęcie. Te, które powstały niedawno, oferują jednak często również błyskawiczne wypłaty. Pamiętać jednak należy, że chodzi tu o czas przetworzenia transakcji przez samo kasyno. Nie wliczają się w to czynniki zależne np. od operatora e-portfela. Przed pierwszą wypłatą konieczne też będzie zweryfikowanie swojej tożsamości, co może potrwać kilka dni.

Sloty w nowych kasynach

Nowe kasyna często oferują nowsze gry. Nie muszą rozwijać swojej kolekcji, wszystkie tytuły wykupują za jednym razem. To samo dotyczy slotów. Dzięki temu możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z najbardziej aktualną ofertą. Sloty są rodzajem gier kasynowych, który rozwinął się chyba najbardziej w ostatnich latach. Jeżeli chodzi o ruletkę czy blackjacka, to ciężko o oryginalność, bo ich zasady pozostają niezmienne od dziesięcioleci, jeśli nie od wieków.

Inaczej jest jednak ze slotami. Wprawdzie podstawowa zasada pozostała niezmienna, chodzi o naciskanie przycisku „Spin”, cała otoczka nie przypomina już w niczym gier sprzed jeszcze kilkunastu lat. Nowoczesne sloty mogą mieć tysiące linii wygrywających, nieregularną wielkość symboli, za każdym razem inne bębny. Bardzo często mają wręcz swoją fabułę, dzięki której możemy poczuć się, jakbyśmy grali w grę komputerową.

Do tego dochodzą nowoczesne funkcje specjalne oraz nowatorskie podejście do nich. Wildy, Scattery, re-spiny, opadanie, lawiny. Wszystko to przybiera coraz nowocześniejszą i bardziej oryginalną formę. Rundy bonusowe zaczynają przypominać misje. Wiele nowych slotów prezentuje zupełnie inne podejście do nich. Podstawowe elementy są zwykle zatem podobne, jednak wariacje na ich temat sprawiają, że nigdy nie będziemy się nudzić.

Nowe kasyna mobilne i ich aplikacje

W dzisiejszych czasach kasyna mobilne zaczynają wręcz wypierać te na komputery. Wszystko za sprawą rozwoju technologicznego. Uczynił on urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety, sprzętami z ogromną mocą obliczeniową. Kasyna, które nie mają swojej wersji na telefony, są naprawdę wyjątkiem. Te nowe często najpierw powstają z myślą o użytkownikach urządzeń mobilnych, a dopiero potem o tych, którzy używają komputerów.

Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta. Gracze wręcz pokochali grę poza domem. Nowe kasyna działają na urządzeniach mobilnych tak dobrze, że nawet leżąc na kanapie łatwiej sięgnąć po telefon komórkowy niż włączać komputer. Poza tym to często właśnie poza domem, gdy na coś czekamy lub jesteśmy w podróży, chcemy zabić nudę.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom graczy, nowe kasyna pozwalają nie tylko na grę poprzez przeglądarkę w telefonie. Bardzo często można pobrać dedykowaną aplikację. Zwykle są one dostępne zarówno na Androida, jak i iOS.

Bonusy w nowych polskich kasynach online

Nowe kasyna nie mają jeszcze zbyt wielu graczy. Na pewno nie tylu, ilu stare, już uznane. Każda nowa firma musi najpierw przyciągnąć klientów. Dotyczy to również branży hazardowej. Pamiętajmy, że rachunek prawdopodobieństwa daje kasynu przewagę, ale dość niewielką. Poza tym sprawdza się przy bardzo wielu grach. Do graczy wraca średnio zwykle aż dziewięćdziesiąt kilka procent tego, co w sumie postawią. Dlatego właśnie, aby kasyno zarabiało, musi dochodzić w nim do dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy rozgrywek. Jak przyciągnąć większą liczbę graczy? Odpowiedź jest zwykle prosta: coś im dając.

Dlatego właśnie, gdy wybierasz nowe kasyno online, bonus będzie zwykle bardziej atrakcyjny. Najczęściej trzeba wpłacić najpierw depozyt, dostaniemy wtedy dodatkowo 100-200% na grę. Do tego dochodzą darmowe spiny. Najlepsze oferty przygotowano dla nowych graczy, ale również ci stali mogą liczyć na reload bonusy, cashback, czy program VIP. Bardzo ważne jest jednak, aby zawsze dokładnie zapoznać się z warunkami promocji.

Plusy i minusy nowych kasyn

Zacznijmy od plusów. Po pierwsze, tak jak pisaliśmy w pierwszym paragrafie, nowe kasyna muszą o wiele bardziej się starać o klientów. Ich zyski są wprost proporcjonalne do liczby gier, które się w nim odbywają. I na dłuższą metę nie zależy to od szczęścia graczy, bo zaczyna działać rachunek prawdopodobieństwa, który daje kasynu lekką przewagę. Dlatego właśnie muszą oferować o wiele lepsze bonusy powitalne.

Nowe kasyna zostały dość niedawno stworzone od zera. Nie były więc ograniczone przez stare oprogramowanie. Mogły używać najnowszej technologii. Sprawia to, że działają zwykle lepiej i mają nowsze gry. Swoją kolekcję zaczynały tworzyć dość niedawno. Do tego, aby wyróżnić się na tle innych musiały wykazać się jeszcze większą kreatywnością.

Do minusów należy jednak zaliczyć to, że nie mają jeszcze doświadczenia w branży oraz nie zostały zweryfikowane przez graczy, stąd ciężko znaleźć opinie na ich temat.

Jeśli wybierasz nowe kasyno online, mały depozyt, który jest wymagany, też może być ważnym czynnikiem.

FAQ

Czy nowe kasyna mają licencję uprawniającą do działalności na terenie Polski?

Jedyną licencją, która uprawnia kasyno do oferowania swoich usług w Polsce oraz grania w nim znajdując się na terenie naszego kraju, jest licencja Ministerstwa Finansów. Ma ją tylko jedno kasyno online.

W co mogę zagrać w nowym kasynie?

W nowych kasynach można zagrać we wszystkie rodzaje gier. Do tego są to zwykle najnowsze tytuły, bo ich kolekcja zaczęła być tworzona niedawno. Nie ma co się obawiać o ich liczbę, bo często już na starcie nowe kasyno oferuje kilka tysięcy gier.

Jak często powstaje nowe kasyno?

Nowych kasyn powstaje całe mnóstwo, nawet codziennie. Większość z nich jednak nigdy nie dotrze do szerszego grona graczy.

Jakich metod płatności mogę używać w nowych polskich kasynach?

Nowe kasyna oferują najnowsze metody płatności. Możesz więc używać nie tylko karty płatniczej czy przelewu bankowego. Do tego dochodzą e-portfele, karty przedpłacone, systemy szybkich przelewów, BLIK oraz kryptowaluty.

Co powinienem sprawdzić przed zarejestrowaniem się w nowym kasynie?

Najważniejszą kwestią jest sprawdzenie licencji, również na stronie organu, który ją wydał. Nowe kasyna nie mają jeszcze zwykle zbyt wielu opinii w internecie, ale zawsze warto ich poszukać. Gdy upewnimy się już, że kasyno jest bezpieczne, pozostają inne elementy. Należy dokładnie przestudiować bonus powitalny. Nie tylko kwotę, ale też warunki. Potem należy sprawdzić listę gier, najlepiej wypróbować ich wersję demo, a następnie, czy kasyno oferuje używane przez nas metody płatności.

Czy nowe kasyna oferują bonus bez depozytu dla polskich graczy?

W większości kasyn, aby otrzymać bonus, będziesz musiał wpłacić depozyt. Istnieją jednak takie, które oferują go za samo założenie konta lub pobranie aplikacji. Zwykle takie bonusy są jednak mniej atrakcyjne niż te z depozytem. Zwróć szczególną uwagę na warunki, takie jak wymagany obrót oraz maksymalna wygrana, która może wynosić np. 100 zł.

Czy gra w nowych kasynach jest bezpieczna?

Przy nowych kasynach trzeba być bardziej ostrożnym, bo nie są one jeszcze znane. Dlatego zawsze należy sprawdzić opinie w internecie oraz przede wszystkim licencję, również na stronie wydającego ją organu. Jeżeli kasyno ją posiada, oznacza to, że musiało spełnić szereg wymagań i znajduje się pod stałą kontrolą.

Generalnie jednak nowe kasyna są oparte na najnowszych technologiach, również tych dotyczących bezpieczeństwa. Do tego często używają sztucznej inteligencji, która może prześwietlić setki tysięcy graczy i wykryć podejrzane zachowania, takie jak próba przejęcia konta.

Czy mogę grać w nowych kasynach online za darmo?

Prawie każde nowe kasyno umożliwia skorzystanie z wersji demo większości swoich gier. Możesz w nie grać nawet bez założenia konta. To doskonały sposób na przetestowanie kasyna.

Wersje demo różnią się wyłącznie tym, że nie grasz na prawdziwe pieniądze. Są oparte na dokładnie tym samym mechanizmie co normalne. Nie możesz jednak nic wygrać, ani przegrać. Wiele osób lubi grę samą w sobie i gra w wersje demo po prostu dla rozrywki, o czym świadczy istnienie kasyn społecznościowych.

Czy mogę grać w gry z krupierem na żywo w nowych kasynach?

Nowe kasyna przodują w nowatorskich rozwiązaniach, a jednym z nich jest osobna sekcja z grami na żywo. Znajdziesz ją w praktycznie każdym z nich. W takim przypadku widzisz na ekranie prawdziwego krupiera, który np. rozdaje karty w czasie rzeczywistym. Możesz poczuć się zupełnie jak w kasynie stacjonarnym. Bez konieczności wstawania z kanapy.

Czy warto wybierać nowe kasyno bez licencji?

Odpowiedź jest jednoznaczna: zdecydowanie nie. Kasyno bez licencji może się tylko wydawać lepszym wyborem. Często oferuje korzystniejsze bonusy. Nie podlega ono jednak żadnej kontroli i bardzo trudno jest nawet zlokalizować jego właściciela, który zwykle podlega pod inną jurysdykcję prawną. Takie kasyno może zatem bez żadnych przeszkód cię oszukać i sprzedać twoje dane osobowe. Do tego narażasz się na karę w postaci utraty wygranej, grzywny, a także wpisania do rejestru przestępców skarbowych.