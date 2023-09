Bonusy kasynowe

Kasyna kuszą nas bonusami, które często wyglądają zbyt pięknie, aby były prawdziwe. Sprawdziliśmy dla ciebie, gdzie jest haczyk i czy naprawdę można coś wygrać.

Gdy wpiszesz w Google frazę Kasyno Polska Online, twoim oczom ukaże się cała lista kasyn. Tym, co je łączy jest fakt, że praktycznie każde z nich oferuje bonusy dla nowych graczy. Często wynoszą one kilka czy nawet kilkanaście tysięcy złotych. Czy to możliwe, że kasyno oferuje graczom zupełnie za darmo aż tyle pieniędzy na grę? W tym artykule odpowiemy na twoje wątpliwości i rozwiążemy zagadkę: gdzie jest haczyk?

Otóż w uczciwym licencjonowanym kasynie haczyk znajduje się w regulaminie, który najczęściej jest bardzo łatwo dostępny tuż obok reklamy danego bonusu. Zawsze zatem dokładnie go przeczytaj, jeszcze zanim założysz konto. Pozornie lepsze oferty mogą finalnie okazać się gorsze i na odwrót. Przestudiowaliśmy dla ciebie wiele regulaminów i postaramy się ogólnie odpowiedzieć, jakie najczęściej występują warunki skorzystania z bonusów oraz na czym one polegają. Oczywiście każda oferta jest nieco inna, jednak dzięki nam będziesz wiedział, na co zwrócić szczególną uwagę.

Czym jest bonus kasynowy?

Czy to stare, czy nowe kasyno internetowe, niemal każde z nich oferuje w dzisiejszych czasach jakieś promocje. Bonus kasynowy to po prostu możliwość grania za pieniądze kasyna. Najczęściej przybiera on postać gotówki, jednak mogą to być też darmowe spiny lub inne jego formy.

Jak już pisaliśmy, bardzo ważne jest to, aby przeczytać wszystkie warunki i zasady. Po pierwsze, prawie zawsze wymagane jest to, abyś najpierw do kasyna coś wpłacił. Chyba, że jest to kasyno bonus bez depozytu lub np. urodzinowy. Jak się pewnie domyślasz, nie jest wcale tak, że dostajesz od kasyna pieniądze na grę i wszystko, co dzięki nim wygrasz, możesz od razu wypłacić. Zwykle będziesz musiał wykonać wymagany obrót w określonym czasie, do tego maksymalna wygrana najczęściej jest ograniczona.

Czy warto korzystać z bonusów kasynowych?

Kasyno online daje ci pieniądze na grę, ale wyłącznie po to, aby cię przyciągnąć. Nie tak łatwo je zatem wypłacić, chociaż nie jest to niemożliwe. Jeśli chcesz otrzymać bonus, kasyno wymaga abyś najpierw wpłacił depozyt. Dostaniesz wtedy dodatkowo określony jego procent. Najczęściej, dla nowych graczy będzie to 100%, ale bywa, że i 200%. Jako stały gracz możesz liczyć na kilkadziesiąt procent raz na jakiś czas. Może być to też cashback, czyli zwrot części przegranych pieniędzy lub free spiny.

Wspólny mianownik jest zwykle taki, że wszystkim, co dostaniesz, musisz obrócić określoną liczbę razy. Innymi słowy postawić to jeszcze raz, gdy coś wygrasz, kolejny raz i tak najczęściej kilkadziesiąt razy. Masz na to określony czas. Niektóre kasyna dają takie wymagania, że naprawdę trudno je spełnić. Do tego dochodzi fakt, że wygrana jest ograniczona np. do wysokości bonusu. Czy zatem warto?

Generalnie, jeżeli warunki są możliwe do spełnienia, zdecydowanie tak. Oczywiście, nie jest łatwo cokolwiek ostatecznie przelać na swoje konto. Bonus kasyno daje ci jednak zupełnie za darmo, dlatego najważniejsze jest to, że nic nie ryzykujesz. To w zasadzie najważniejszy argument. Do tego dochodzi fakt, że sama gra może być frajdą, nawet jeśli nie uda ci się nic wygrać dzięki bonusowi. Możesz zatem się bawić za pieniądze kasyna, mając jednak szansę na wygranie realnych pieniędzy.

Na co patrzeć podczas wyboru bonusu?

Jeżeli dopiero wybierasz kasyno, twoim pierwszym bonusem będzie bonus powitalny. Zwykle jest on najbardziej atrakcyjny, bo kasyno najwięcej wysiłku podejmuje, aby przyciągnąć nowych graczy. Potem możesz liczyć na inne promocje, ale zasada ich działania jest podobna.

Pierwszym, co się rzuca w oczy, jest maksymalna kwota bonusu, ilość darmowych spinów oraz to, jaki procent depozytu w jego ramach dostaniesz. Gdy wynosi on 100% oznacza to, że twoja pierwsza wpłata, ewentualnie pierwszych kilka, zostanie podwojona. Nie należy sugerować się jednak wyłącznie tymi czynnikami. Trzeba zawsze sprawdzić warunki.

Po pierwsze zobacz, ile wynosi maksymalna wygrana uzyskana dzięki bonusowym środkom. Często jest tak, że na twoje konto nie wpłynie nigdy więcej, niż wynosi sam bonus. Oznacza to, że jeżeli dostaniesz 1000 zł i dzięki tym pieniądzom wygrasz 100 000 zł, dostaniesz, po spełnieniu wymagań, tylko 1000 zł a 99 000 zł po prostu przepadnie. Niektóre kasyna oferują maksymalną wygraną na poziomie kilkukrotności kwoty bonusu, jeszcze inne z kolei nie ustanawiają górnej granicy.

Kolejny krokiem jest sprawdzenie, ile wynosi wymagany obrót. Niech to będzie np. 40x. Jeżeli otrzymałeś 1000 zł, nie wystarczy, że wrzucisz go do slotu i możesz zachować wszelkie wygrane. Przy takim wymaganym obrocie będziesz musiał wrzucić w sumie 40 000 zł w międzyczasie cały czas będąc na przynajmniej minimalnym plusie. Kolejnym elementem jest czas, w którym musisz spełnić ten warunek. Zwróć uwagę, czy nie jest on zbyt krótki. Poszczególne promocje mogą się różnić, jednak te warunki występują prawie zawsze.

Rodzaje bonusów kasynowych – który z nich będzie dla mnie najlepszy?

Prawie każde kasyno online oferuje jakieś promocje. W tym paragrafie przedstawimy, które z nich występują najczęściej. To ważne, aby je znać, bo bywa, że możesz korzystać wyłącznie z jednego bonusu. Każda z tych opcji ma swoje wady i zalety. Dowiesz się o nich najczęściej czytając jej regulamin. Poniżej przedstawiamy ogólne, najczęściej występujące zasady.

Do najczęściej spotykanych bonusów należą: bonus powitalny, bonus bez depozytu, darmowe spiny, reload bonus, bonus na grę w kasynie na żywo, cashback, bonus za pobranie aplikacji, bonusy w ramach programu VIP.

Generalnie ciężko stwierdzić, który z nich jest najlepszy. Bonus powitalny oferuje zwykle wyższe kwoty, jednak jego wymagania są zwykle większe niż w przypadku bonusów dla stałych graczy. Bonus bez depozytu z kolei dostaniemy za samą rejestrację, zwykle niższa jest jednak maksymalna wygrana.

Bonus powitalny

Gdy dopiero wybierasz odpowiednie dla ciebie kasyno online, możesz skorzystać z bonusu powitalnego. Jest on zwykle najbardziej atrakcyjny z prostej przyczyny. Nie tylko w tej branży, ale generalnie wiele firm najwięcej wysiłku poświęca, aby zdobyć nowych klientów. Dlatego właśnie warto z tego skorzystać. Bonus powitalny ma zwykle podobną strukturę:

Odsetek depozytu, który dostaniesz na grę Maksymalna kwota bonusu Liczba darmowych spinów

Oczywiście im każda z tych liczb będzie większa, tym lepiej. Najczęściej jest tak, że otrzymasz drugie tyle, ile wpłacisz. Taki bonus może być rozłożony na kilka pierwszych depozytów. Zdarza się jednak, że możesz dostać nawet 200%, a więc twoja wpłata zostanie potrojona.

Kolejnym elementem jest maksymalna kwota. Oznacza ona, że nawet przy dużym depozycie, nie dostaniesz więcej w ramach bonusu. W tym przypadku występują bardzo duże różnice. Może to być kilkaset złotych, ale może też kilkanaście tysięcy. Wszystko zależy od kasyna. Do tego dochodzą darmowe spiny, czyli możliwość zakręcenia bębnem wybranych slotów bez uszczuplania twojego salda. Nie kieruj się jednak tylko tymi trzema czynnikami, lecz dokładnie zapoznaj z regulaminem.

Bonus bez depozytu

Niektóre kasyna online oferują bonus za rejestrację lub pobranie aplikacji. Dostajesz więc darmowe pieniądze lub free spiny za samo założenie konta, bez konieczności wpłacania czegokolwiek. Taka oferta zdarza się rzadko, ale jednak występuje w tej branży. To, o czym należy pamiętać, to fakt, że tego typu promocje są zwykle obwarowane o wiele większymi wymaganiami niż bonusy od depozytu. Dlatego zawsze należy to sprawdzić.

Po pierwsze jest to maksymalna wygrana, która jest o wiele mniejsza. Nawet zatem jeśli trafisz jackpota, nie wypłacisz zwykle więcej niż kilkaset czy nawet 100 zł. Dokładną kwotę znajdziesz w warunkach promocji. Do tego dochodzi najczęściej jeszcze większy wymagany obrót, który trudniej zrealizować.

To jednak nie wszystko. Zdarzają się też inne wymagania, które np. de facto czynią ten bonus bonusem od depozytu. Np. konieczność obstawienia własnych pieniędzy zanim zacznie się korzystać z tych promocyjnych. Zawsze się z nimi zapoznaj.

Bonus w postaci darmowych spinów

Free spiny możesz otrzymać w ramach wielu promocji albo zupełnie osobno, np. na urodziny lub za rejestrację. Ich wspólny mianownik polega na tym, że możesz, zupełnie za darmo, zakręcić bębnem slotu określoną liczbę razy. Stawkę każdego z nich znajdziesz w warunkach promocji. Zwykle jest tak, że taki bonus możesz wykorzystać w określonych slotach, czasem tylko w jednym.

Oczywiście nie jest tak, że możesz zachować wszystko, co wygrasz dzięki darmowym spinom. Niemal zawsze taką wygraną będziesz musiał określoną liczbę razy wrzucić z powrotem, w międzyczasie cały czas wygrywając. Dopiero wtedy będziesz miał możliwość przelania pieniędzy na swoje konto.

Tutaj też często występują ograniczenia dotyczące maksymalnej wygranej, więc zawsze to sprawdź, tak abyś nie cieszył się zbyt szybko, gdy uda ci się „rozbić bank”.

Bonus typu reboot

Bonus typu reboot, zwany często reload, przypomina ten powitalny. Występuje tutaj jednak kilka istotnych różnic. Po pierwsze, możesz go dostać będąc już stałym graczem kasyna. Najczęściej możesz skorzystać z tej promocji od czasu do czasu. Np. w każdą środę, poniedziałek, lub co dziesiątą wpłatę.

Po drugie, tak jak pisaliśmy, kasyna najwięcej wysiłku przeznaczają na przyciągnięcie nowych graczy. Dlatego będąc już klientem kasyna, możesz liczyć na mniej. Bonus typu reboot jest więc zwykle niższy. Dodatek do twojego depozytu nie będzie raczej wynosił 100% czy 200%, ale zwykle kilkadziesiąt. Do tego dochodzą darmowe spiny na wybrany slot.

Na plus można jednak zapisać fakt, że zwykle taki bonus obwarowany jest mniejszą ilością wymagań. Niższy jest też wymagany obrót. Dzięki temu często może zdarzyć się tak, że ostatecznie okaże się on atrakcyjniejszy niż np. bonus 200%, którego warunki bardzo trudno jest spełnić.

Bonus na grę w kasynie na żywo

W dzisiejszych czasach praktycznie każde kasyno online posiada sekcję gier na żywo. Znajdziesz w niej praktycznie wszystkie rodzaje gier stołowych. Do tego dochodzą gry utrzymane w stylistyce popularnych telewizyjnych teleturniejów. Różni się ona głównie tym, że rozgrywka jest prowadzona przez prawdziwego człowieka, a nie algorytm. To doskonałe połączenie kasyna online z tym naziemnym.

Generalnie możesz otrzymać bonus również na grę w kasynie na żywo. Występują takie promocje. Jednak nie zawsze tak jest. Właśnie dlatego zawsze sprawdź, w których grach możesz spełnić warunek wymaganego obrotu. Często się zdarza, że nie możesz tego zrobić w kasynie na żywo. Czasem bywa tak, że istnieje taka możliwość grając wyłącznie w sloty. Bywa, że grając w gry stołowe, do wymaganego obrotu wlicza się tylko niewielki odsetek obstawionych pieniędzy. Dlatego właśnie, jeśli masz zamiar grać w kasynie na żywo, jeszcze dokładniej przeczytaj regulamin, a najlepiej skontaktuj się z obsługą klienta.

Bonus typu cashback

Bardzo atrakcyjnym, chociaż nie tak efektownym, bonusem może być cashback. Występuje on często jako osobna promocja, ale zwykle jest to część programu VIP. Program VIP polega w bardzo dużym skrócie na tym, że im więcej grasz, tym więcej korzyści otrzymujesz. Zwykle jest on podzielony na kilka lub kilkanaście poziomów, po których pniesz się wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Jedną z takich korzyści będzie cashback. Jest on tym większy, im wyższy poziom osiągnąłeś.

Cashback polega na tym, że otrzymujesz z powrotem na grę jakąś część przegranych pieniędzy. Może to być kilka lub kilkanaście procent. W takim przypadku oczywiście nie możesz ich od razu wypłacić na swoje konto bankowe, ale wymagany obrót jest najczęściej o wiele niższy i może wynosić np. kilka razy. Trzeba przyznać, że taki warunek o wiele łatwiej jest spełnić. Należy jednak pamiętać, że niemal zawsze istnieje górna granica cashbacku.

To dobra opcja, ponieważ nie trzeba wpłacać nowego depozytu. Możesz grać dalej bez konieczności uszczuplania swojego konta bankowego.

Bonus w kasynie mobilnym

Praktycznie rzecz biorąc każde kasyno w dzisiejszych czasach ma swój odpowiednik na urządzenia mobilne. Często jest tak, że wręcz w pierwszej kolejności jest tworzone z myślą o smartfonach i tabletach. Przyczyną jest fakt, że ta forma rozrywki cieszy się ogromną popularnością. Nie trzeba siedzieć przed komputerem, można grać gdziekolwiek się znajdujemy, a gdzie jest dostęp do internetu.

Kasyna na urządzeniach mobilnych działają praktycznie dokładnie tak samo, jak te na komputery. Niemal zawsze możesz więc liczyć na takie same bonusy. Kasyno mobilne możesz odwiedzić na dwa sposoby. Pierwszy nie wymaga ściągania czegokolwiek na swój telefon. Wystarczy otworzyć przeglądarkę w telefonie, wpisać adres kasyna i gotowe…

Okazuje się jednak, że grając na smartfonie możesz czasem liczyć na dodatkowe bonusy. Często występują promocje dla osób, które ściągnęły aplikację. Znajdziesz ją zwykle na stronie kasyna. Dzięki temu możesz rozpoczynać grę bez konieczności otwierania przeglądarki i wpisywania adresu.

Bonusy w programie VIP

Kasyna chcą przede wszystkim przyciągnąć nowych klientów, jednak również zatrzymać tych stałych. Właśnie dlatego większość z nich oferuje bonusy dla osób, które grają w danym kasynie online już od jakiegoś czasu. Oczywiście im więcej obstawiasz, tym więcej korzyści dostajesz. Często jest to np. osobisty asystent, który o wiele szybciej rozwiąże twój problem. Do tego dochodzi cashback, czyli zwrot części przegranych pieniędzy. Jako stały gracz, z czasem możesz otrzymywać możliwość wypłacania za jednym razem większych pieniędzy. Możesz też liczyć na przeróżne niespodzianki.

Cel jest prosty: zatrzymać cię w danym kasynie. Warto z tego skorzystać, bo można otrzymać naprawdę atrakcyjne oferty.

Jak aktywować bonus?

Jeżeli chodzi o bonus powitalny, który oferuje prawie każde kasyno online, najczęściej jest tak, że musisz go aktywować w trakcie rejestracji. Czasem będzie konieczne wpisanie kodu promocyjnego. Podaje go samo kasyno online lub strona, która z nim współpracuje.

W przypadku innych bonusów rzecz również nie jest skomplikowana. Wystarczy, że otworzysz zakładkę z promocjami. Znajdziesz ją zwykle na górze strony kasyna lub w swoim profilu. Należy wtedy wybrać jedną z promocji. Przycisk aktywacji znajduje się zwykle na samym banerze z informacją o niej. Jeżeli masz z tym jakiekolwiek problemy skontaktuj się z obsługą klienta.

Rozwiązanie problemów z bonusami

Po pierwsze, zawsze należy dokładnie przeczytać regulamin danej promocji i to jeszcze zanim z niej skorzystamy. Zaoszczędzi to nam naprawdę wiele problemów. Dobrym pomysłem jest też zaglądnięcie do działu z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Często znajdziemy tam informacje o wiele szybciej, niż w regulaminie. Rozwieje to wiele naszych wątpliwości.

Jeżeli pojawią się jednak jakieś problemy z bonusem, zawsze należy skontaktować się z obsługą klienta. Przyczyną może być np. usterka techniczna. Prawie każde kasyno online posiada czat na żywo, można się z nim skontaktować również za pomocą maila.

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy, jaki oferuje prawie każde polskie kasyno online, nazywa się zwykle programem VIP. Jest on podzielony na kilka, a nawet kilkanaście poziomów. Zasada jest prosta, im więcej grasz, tym wyższy osiągasz. Chodzi tu zarówno o doświadczenie, jak i stawki. Oczywiście program VIP wygląda inaczej w różnych kasynach. Występują między nimi jednak pewne podobieństwa.

Po pierwsze osiągając określony poziom możesz otrzymać osobistego asystenta. To właśnie z nim się będziesz mógł kontaktować w każdej sprawie. Z pewnością jest to dużo wygodniejsze niż rozmawianie za każdym razem z innym pracownikiem obsługi klienta.

Po drugie bardzo częstym elementem programu VIP jest cashback. Polega on na zwracaniu ci części przegranych pieniędzy. Im wyższy poziom osiągasz, tym jest ona większa. Zwykle jest to kilka lub kilkanaście procent. To dobre rozwiązanie, bo po przegranej, nie musisz wpłacać kolejnego depozytu.

Kolejnym elementem jest wyższy limit wypłat. Możesz zatem wypłacać więcej za jednym razem. Jest to szczególnie korzystne, jeśli ci się poszczęści i sporo wygrasz.

Dochodzą do tego inne korzyści. Możesz wraz z osiągnięciem kolejnego poziomu otrzymać gotówkę na grę lub darmowe spiny. Wyobraźnia operatorów kasyn nie zna granic, więc ciężko w jednym paragrafie napisać o każdej ofercie. W skrócie zwykle możesz więc liczyć na:

Osobistego asystenta

Cashback

Wyższe limity wypłat

Gotówkę na grę

Darmowe spiny

Triki przydatne przy korzystaniu z bonusów kasynowych

Najważniejszą zasadą jest przeczytanie wszystkich warunków. Nie patrz zatem wyłącznie na wysokość bonusu i odsetek od depozytu, który możesz dostać. Może się zdarzyć tak, że dostaniesz 100% i kilkaset złotych. Druga oferta z kolei daje ci 200% do 2000 zł. Jeżeli jednak spojrzymy na maksymalną wygraną, może okazać się, że ta pierwsza jest lepsza. Jeśli w drugiej górny limit wygranej w drugiej wynosi tylko tyle, ile dostaniesz w ramach bonusu, możesz wygrać maksymalnie 2000 zł. W pierwszym przypadku dostaniesz np. 500 zł. Jeżeli jednak limit wygranej nie istnieje, masz możliwość wygrania dzięki tym pieniądzom ostatecznie o wiele większej kwoty.

Kolejnym elementem jest sprawdzenie wymaganego obrotu oraz, co równie ważne, czasu na realizację tego warunku. Czasem bywa tak, że jest on bardzo trudny, o ile nie niemożliwy, do spełnienia.

Należy też zawsze dowiedzieć się, czy akurat twoja metoda płatności uprawnia do otrzymania bonusu. Może być np. tak, że wyłączone z niego są płatności dokonywane za pomocą niektórych e-portfeli lub kryptowalut.

Pamiętaj, im oferta wygląda bardziej atrakcyjnie, tym większą zachowaj czujność. Oczywiście nowe kasyna online często, aby się wybić, potrafią dać swoim graczom o wiele więcej, niż te z uznaną marką. Nie zawsze jednak to, co na pierwszy rzut oka wydaje się lepsze, rzeczywiście takie jest. Może być tak, że finalnie lepsza okaże się lepszą oferta, która wygląda mniej atrakcyjnie.

Ważnym elementem jest też sprawdzenie, za jakie stawki możesz grać oraz w których grach masz możliwość spełniania warunku obrotu. W razie wątpliwości skontaktuj się z obsługą klienta.

FAQ

Czym jest bonus kasynowy?

Bonus kasynowy to najczęściej gotówka lub darmowe spiny, które otrzymujesz od kasyna na grę w ramach promocji. Zwykle będziesz musiał w tym celu najpierw wpłacić depozyt.

Jak mogę otrzymać bonus kasynowy?

Bonus kasynowy możesz otrzymać wybierając odpowiednią opcję podczas rejestracji albo aktywując go w zakładce „Promocje” lub podobnej. Ewentualnie w swoim profilu.

Jak wypłacić wygrane uzyskane dzięki bonusowi?

Wygrane uzyskane dzięki bonusowi możesz wypłacić dopiero po spełnieniu wszystkich warunków. Chodzi tu zwykle o wymagany obrót, czyli konieczność obstawienia ich najczęściej kilkadziesiąt razy.

Czy kasyna oferują bonusy dla nowych graczy?

Tak, prawie każde kasyno ma w swojej ofercie bonus powitalny. Nowi gracze mogą zwykle liczyć na lepszą ofertę, niż stali.

Czym jest powtarzający się bonus?

Niektóre kasyna oferują swoim stałym graczom tzw. reload bonusy. Możesz wtedy otrzymać co jakiś czas dodatkowe pieniądze do depozytu oraz darmowe spiny. Takie promocje obowiązują zwykle w określone dni tygodnia lub np. co dziesiątą wpłatę.

Jak działa cashback?

Cashback polega na tym, że możesz dostać z powrotem określoną część pieniędzy, które przegrałeś. Może to być kilka lub kilkanaście procent. Musisz je wykorzystać na grę. Cashback bywa elementem programu VIP lub stanowi osobną promocję. Najczęściej kwota, którą możesz otrzymać jest ograniczona.

Na którą grę najczęściej dostanę darmowe spiny?

Darmowe spiny zwykle otrzymuje się na najbardziej popularne sloty. Istnieje też możliwość, że kasyno chce np. wypromować mniej znane tytuły.

Czym są loterie pieniężne i czy są legalne?

Loterie pieniężne to, generalnie rzecz biorąc, wszystkie gry, które polegają na kupowaniu kuponów i losowaniu określonych liczb, dzięki którym można wygrać pieniądze. Aby przeprowadzać dla graczy znajdujących się na terenie Polski, trzeba mieć zezwolenie odpowiednich organów państwowych naszego kraju. Posiada je tylko Totalizator Sportowy.

Czym są bonusy dla High Rollerów?

Niektóre kasyna chcą przyciągnąć graczy, którzy obstawiają wysokie stawki. Właśnie dlatego oferują jeszcze lepsze bonusy przy wpłacaniu dużych depozytów.

Z kim się powinienem skontaktować w sprawie bonusu?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bonusów, skontaktuj się z obsługą klienta kasyna, w którym grasz. Pomocne może okazać się też zajrzenie do działu z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, a przede wszystkim do regulaminu danej promocji.

Jak mogę wpłacić depozyt w kasynie?

We współczesnych kasynach możesz wpłacić depozyt na wiele różnych sposobów. Są to przede wszystkim karty płatnicze i przelewy bankowe. Najczęściej dochodzą jednak do tego e-portfele, karty przedpłacone, BLIK, a nawet kryptowaluty.