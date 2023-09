Gry hazardowe istnieją od bardzo dawna. W końcu zakładania się o coś nie wymyślono dopiero w naszych czasach. Ich światową stolicą jest Las Vegas, jednak w dzisiejszym świecie możemy w nie grać bez wychodzenia z domu. Do najpopularniejszych z nich należą zakłady bukmacherskie, gry karciane, ruletka, kości oraz oczywiście sloty.

Ich wspólnym elementem jest to, że liczy się praktycznie rzecz biorąc wyłącznie szczęście, a nie umiejętności. Żadne doświadczenie nie pomoże nam przewidzieć, w którym miejscu zatrzyma się kulka w ruletce. Ludzi, którzy twierdzą, że to potrafią jest wielu. Wokół gier hazardowych narosło wiele mitów, które są całkowicie sprzeczne ze współczesną wiedzą matematyczną.

Gry Hazardowe





Jaka jest różnica między hazardem, a grami kasynowymi?

Wyrażenia „hazard” i „gry kasynowe” w części się pokrywają. Chociaż nie zawsze tak jest. Istnieją gry kasynowe, które nie są hazardem i hazard, którego nie można uprawiać w kasynie. Wyjaśnijmy zatem pokrótce te pojęcia. Hazard polega generalnie na zakładaniu się o coś czy obstawianiu jakichś wydarzeń, w wyniku czego można coś wygrać lub przegrać.

Gry kasynowe z kolei to gry, w które można grać w kasynie. Oczywiście, najczęściej są to gry hazardowe. Jednak nie zawsze. Istnieją np. kasyna społecznościowe, w których można w nie grać, nie używając do tego prawdziwych pieniędzy. Liczy się tu więc wyłącznie rozrywka. Niejedno polecane kasyno online udostępnia też gry kasynowe w wersji demo, które pozwalają grać tak samo, ale nie za prawdziwe pieniądze.

Istnieje też hazard, którego nie możemy uprawiać w kasynie. Zakłady bukmacherskie są jedną z najbardziej popularnych form hazardu, jednak nie jest to gra kasynową. Nawet jeśli wiele kasyn online jest jednocześnie bukmacherami.

Rodzaje gier hazardowych

Jeśli chodzi o gry hazardowe dostępne w kasynach online, to wyróżniamy kilka ich podstawowych rodzajów. Jednym z najpopularniejszych są automaty, kasyno online praktycznie zawsze ma w swojej ofercie też ruletkę, blackjacka, bakarata, pokera, kości. Zwykle znajdziemy ich w nim setki lub tysiące, szczególnie dużo jest tytułów z tej pierwszej kategorii zwanej też slotami. W wiele z tych gier można grać w kasynie na żywo, gdzie grę prowadzi prawdziwy krupier.

Idąc z duchem czasu kasyna wciąż poszerzają swoją ofertę. Dlatego właśnie dochodzą do tego gry z natychmiastową wygraną, czyli typu Insta, wirtualne zdrapki oraz gry oparte na teleturniejach.

Gry hazardowe na prawdziwe pieniądze

Najważniejszym elementem gier kasynowych są te, w których obstawiamy prawdziwe pieniądze. Możemy oczywiście wygrać lub przegrać. Zwykle polega to na przewidzeniu czegoś, otrzymaniu lepszych kart, lub wylosowaniu najlepszego układu, np. w slocie. Nieodłącznym elementem jest to, że liczy się praktycznie rzecz biorąc wyłącznie szczęście, nie trzeba mieć żadnych umiejętności.

Właśnie dlatego wielu pokerzystów nie nazywa się hazardzistami, bo w tej grze doświadczenie i wiedza są bardzo ważne. Oczywiście w pokerze generalnie chodzi o to, żeby mieć lepsze karty niż przeciwnik, na co nie mamy większego wpływu. Istnieje jednak element blefowania, który sprawia, że lepszy gracz ma dużą przewagę i może wygrać nawet mając gorsze karty. Do tego dochodzi umiejętnie obliczone prawdopodobieństwo i obstawienie na tej podstawie właściwej stawki.

Pamiętajmy, że rachunek prawdopodobieństwa daje kasynu, wprawdzie niewielką, ale jednak przewagę. Właśnie dlatego przy tysiącach gier praktycznie zawsze jest ono na plusie.

Granie w kasynie bez pobierania oprogramowania

W dzisiejszych czasach nie trzeba pobierać żadnego oprogramowania, aby grać w gry hazardowe i to zarówno na komputerze, jak i telefonie. Wystarczy otworzyć przeglądarkę, wejść na stronę kasyna, zalogować się i gotowe. Można wtedy grać w swoje ulubione automaty do gier, ruletki, blackjacki i wiele innych.

Większość graczy zwykle nie lubi nic pobierać na telefon czy komputer. Szczególnie z nieznanego źródła. Wszyscy dobrze wiemy, jakie konsekwencje się z tym mogą wiązać. Kasyna to rozumieją. Właśnie dlatego każde z nich ma wersję dostępną poprzez przeglądarkę, a tylko niektóre poprzez aplikację. Ta druga opcja to z kolei ukłon dla tych, którzy lubią rozpoczynać grę za jednym dotknięciem ekranu smartfona.

Należy jednak pamiętać, że nie każde kasyno jest kompatybilne z każdą przeglądarką. Właśnie dlatego dobrze je najpierw przetestować grając w darmowe gry hazardowe. Zwykle nazywane są one wersjami demo i nie różnią się praktycznie niczym.

Granie w gry hazardowe bez rejestracji

Jak pisaliśmy w poprzednim paragrafie, niemal każde kasyno oferuje możliwość przetestowania go. Bez konieczności zakładania konta możemy w nim zagrać na swoim komputerze lub telefonie. Wystarczy, że wybierzemy wersję demo, zamiast tej na prawdziwe pieniądze. Zwykle większość tytułów ma taką opcję. Wersje demo mają więc zarówno automaty do gier, gry stołowe, jak i gry typu insta. To doskonały sposób, aby przetestować zarówno kasyno, jak i dany tytuł bez żadnego ryzyka.

Gry hazardowe za darmo, czyli wersje demo, nie różnią się niczym od tych na prawdziwe pieniądze. Działają w oparciu o dokładnie taką samą mechanikę. Nie można jednak w nich ani nic wygrać, ani przegrać. Niektórzy powiedzą, że są ustawione tak, aby dać wygranąi zachęcić gracza do rejestracji w jakimś kasynie. Wystarczy jednak pograć w nie dłużej, aby się przekonać, że spore wygrane zdarzają się rzadko, a przegranie wirtualnych setek tysięcy złotych nie stanowi żadnego problemu i przy dużych stawkach, można to zrobić w naprawdę krótkim czasie.

Granie w gry hazardowe bez depozytu

Okazuje się, że nie tylko w darmowe gry hazardowe, czyli wersje demo, można grać bez depozytu. Istnieje opcja robienia tego z możliwością wygrania prawdziwych pieniędzy. Umożliwia to bonus bez depozytu. Wprawdzie niewiele kasyn ma taką ofertę, ale zdarza się to.

Bonus bez depozytu polega na tym, że otrzymujemy od kasyna pieniądze na grę lub darmowe spiny bez konieczności wpłacania czegokolwiek. Za samo założenie konta, ewentualnie pobranie aplikacji. Gotówkę czy darmowe spiny, kasyno da ci jednak pod pewnymi warunkami. Branża hazardowa to biznes, jak każdy inny, operator chce więc zarobić, a nie stracić.

Aby zatem móc wypłacić na swoje konto wygraną uzyskaną dzięki takiej promocji, musisz spełnić szereg warunków, które koniecznie zawsze sprawdź. Do najczęściej spotykanych należy wymagany obrót, czyli konieczność ponownego postawienia otrzymanej kwoty jakąś liczbę razy. Do tego dochodzi fakt, że ewentualna wygrana nie przekroczy górnego limitu, który może wynosić np. 100 lub kilkaset złotych.

Darmowe mobilne gry hazardowe

Grać za darmo można również na telefonie lub tablecie. Jak już pisaliśmy, mobilne kasyna mają praktycznie rzecz biorą dokładnie takie same funkcje, jak te na komputery. Nie inaczej jest z wersjami demo różnych gier. Możesz zatem, bez zakładania konta, otworzyć na swoim telefonie stronę danego kasyna i po prostu je przetestować. Bez ryzykowania jakichkolwiek pieniędzy, ani podawania danych osobowych. To również bardzo dobry sposób na sprawdzenie, czy dane kasyno dobrze działa na twoim urządzeniu. Nie wszystkie z nich są kompatybilne z każdym oprogramowaniem.

Dla wielu osób darmowe gry hazardowe to rozrywka sama w sobie. Lubią oni grać w swoje ulubione sloty czy ruletki, dla czystej przyjemności. Świadczy o tym popularność kasyn społecznościowych oraz liczne aplikacje, które umożliwiają granie w gry kasynowe, bez obstawiania prawdziwych pieniędzy. W takim przypadku można stwierdzić, że nie grożą nam negatywne skutki hazardu. W końcu jest to czysta zabawa.

Można się zatem oddawać swojej ulubionej rozrywce bez ryzykowania żadnych pieniędzy. Współczesne gry hazardowe są już tak rozwinięte, że gra w nie, sama w sobie może być źródłem naprawdę dużej frajdy. Oczywiście nie poczujemy aż takiej adrenaliny jak przy obstawianiu prawdziwych pieniędzy, ale nadal może to być świetną zabawą.

Jak działają sloty online?

Automaty do gier online cieszą się ogromną popularnością od wielu lat. Nic dziwnego, w końcu granie w nie jest banalnie proste. Jedynym, czego potrzebujemy aby wygrać, jest ciągłe naciskanie jednego przycisku oraz oczywiście szczęście. Teoretycznie rzecz biorąc, nie musimy nic wiedzieć na temat danego slotu, ani nawet rozumieć jego wersji językowej. Gdy coś wygramy, na pewno się o tym dowiemy. To właśnie prostota użytkowania decyduje o popularności tej rozrywki. Wiele osób może mieć problem ze zrozumieniem zasad np. ruletki, tutaj on nie występuje.

Oczywiście to, że gra jest prosta, nie oznacza, że zasady współczesnych slotów też takie są. Początkowo nie było tego problemu. Wystarczyło zebrać trzy takie same symbole w jednym rzędzie. Dzisiejsze automaty do gier rozwinęły się jednak tak bardzo, że nawet doświadczeni gracze mogą mieć problem ze zrozumieniem zasad, które rządzą wypłatami wygranych.

Współczesne sloty mają zwykle bardzo podobne do siebie funkcje specjalne. Chodzi tu przede wszystkim o symbole Wild, które zastępują wszystkie inne, Scatter, które z kolei otwierają nam drogę do rundy bonusowej oraz np. re-spiny, opadanie, czy lawiny.

Do tego dochodzi zwykle wciągająca fabuła czy oryginalny motyw przewodni. Efekty specjalne przywodzą na myśl gry komputerowe. Wszystko to sprawia, że sloty są coraz bardziej popularne, chociaż ich podstawowa zasada pozostaje niezmienna. Chodzi o naciskanie przycisku.

Gry karciane

Praktycznie każde kasyno online oferuje gry karciane. Karty może ci rozdawać algorytm lub prawdziwy krupier, jeśli korzystasz z wersji live. Ta druga opcja pozwala ci się poczuć tak, jakbyś siedział przy stoliku w naziemnym kasynie. Nie musisz jednak wychodzić z domu, ani elegancko się ubierać, bo krupier cię nie widzi. Do najbardziej popularnych gier karcianych należą blackjack, poker i bakarat.

Są to gry czysto losowe, w których liczy się wyłącznie szczęście. Jedynie poker daje przewagę graczom posiadającym umiejętności i doświadczenie, ale w tę grę nie gramy z kasynem, lecz innymi graczami. Chyba, że jest to jego wersja video, która stanowi połączenie gry karcianej ze slotem.

Takie gry są od początku skonstruowane tak, że nieco większe szanse na wygraną ma kasyno. Tak działa rachunek prawdopodobieństwa. Oczywiście wynik pojedynczej rozgrywki jest nie do przewidzenia. Można zarówno wygrać wielokrotność początkowej kwoty, jak i wszystko stracić. Przy setkach tysiący gier, kasyno będzie jednak praktycznie zawsze na plusie, bo tak działa matematyka.

Układy kart

Głównym celem każdej gry karcianej jest zdobycie jak najbardziej korzystnego układu kart. Dlatego właśnie, w przeciwieństwie do slotów, konieczne jest poznanie zasad. Gracz musi wiedzieć, czy jego karty są dobre czy nie, bo to właśnie na tej podstawie może określić stawkę. Znając zasady naliczania punktów możemy podjąć decyzję o dobraniu lub nie kolejnych kart. Możemy zatem zwiększyć swoją szansę na wygraną. Generalnie chodzi o to, aby mieć lepsze karty niż przeciwnik, czyli najczęściej krupier.

Gry karciane są grami czysto losowymi. Nie licząc pokera, zwykle umiejętności nie grają w nich żadnej roli. Można oczywiście dobierać różne strategie, które mogą nieco zwiększyć nasze szanse, ale żadna z nich nie zapewni nam wygranej. W innym przypadku kasyna dawno by zbankrutowały. Wystarczyłoby wejść do internetu i w ten sposób zapewnić sobie wygraną.

Ruletka online

Jedną z najbardziej popularnych i najstarszych gier kasynowych jest ruletka. Posiada ją w swojej ofercie każde szanujące się kasyno online. Jest ona często nazywana „królową gier” albo wręcz „grą szatana”, ponieważ po dodaniu wszystkich liczb z koła otrzymamy „liczbę bestii” czyli 666. Kasyna online często oferują tę grę w wersji z prawdziwym krupierem, który wypuszcza kulkę, a którego widzimy na ekranie.

Podstawowa zasada ruletki jest bardzo prosta. Trzeba trafnie przewidzieć, gdzie zatrzyma się kulka. Najprostszy rodzaj zakładu to obstawienie konkretnej liczny. Jeśli nam się to uda, wygrywamy „na czysto” (nie licząc obstawionej kwoty) 35x tyle, ile postawiliśmy. Szansa na to wynosi 1:36, bo jest jeszcze pole „0” i na tym właśnie polega przewaga kasyna oraz źródło jego zysku. Przy tysiącach gier, gracze wygrywają taki zakład średnio raz na 37 razy, a otrzymają wraz ze stawką 36x tyle, ile stawiają. Jak widać kasyno nie musi zatem „ustawiać” tej gry. Od początku jest ona tak stworzona, że zyski gwarantuje rachunek prawdopodobieństwa. Szczególnie w wersji amerykańskiej, w której występuje jeszcze pole „00”.

Istnieje wiele innych rodzajów zakładów w ruletce. Można więc obstawiać, czy kulka zatrzyma się na polu czerwonym czy czarnym, czy wylosowana liczba będzie parzysta czy nieparzysta, niska czy wysoka itd. Do tego dochodzi możliwość obstawiania tuzinów oraz liczb znajdujących się obok siebie kładąc żeton na granicach ich pól. Zasady generalnie nie są skomplikowane, ale warto je znać. Chociaż specyfika tej gry jest taka, że teoretycznie możemy kłaść żetony na zupełnie losowych polach i będziemy mieć dokładnie takie same szanse, jak doświadczeni gracze. Nasza gra będzie wtedy jednak mniej świadoma, co daje dużo mniej zabawy.

Blackjack – zasady gry i punktacja

Blackjack jest jedną z najpopularniejszych gier karcianych, w które możemy zagrać w kasynie online. Tutaj też mamy możliwość grania w wersję sterowaną przez algorytm albo taką, w której karty nam rozdaje prawdziwy krupier, którego widzimy na monitorze albo ekranie smartfona. Podstawowa zasada jest banalna. Trzeba zdobyć liczbę punktów jak najbliższą „21”, ale nie większą. A w zasadzie bliższą niż krupier. Wtedy wygrywamy drugie tyle ile postawiliśmy. Dostępne są też ubezpieczenia i możliwość podwojenia stawki w przypadku dobrego rozdania początkowego.

Najpierw zarówno gracz jak i krupier dostają po dwie karty. Wartość króla, damy i waleta to 10. Karty z liczbami dają tyle samo punktów. As z kolei, może nam dać 11 punktów, gdy nam się to opłaca albo 1 punkt, jeśli mielibyśmy przekroczyć 21 i przegrać.

Kluczowym momentem po otrzymaniu dwóch kart jest decyzja, czy dobieramy następne. Na tym właśnie polega cała zabawa. Kolejna karta może nas przybliżyć do 21 i dać większe szanse na zwycięstwo z krupierem, ale może też sprawić, że przekroczymy tę magiczną liczbę i przegramy wszystko. Oczywiście nigdy nie wiemy, ile punktów ma krupier. U niego decyzja o dobieraniu kart jest z kolei oparta na zawsze takim samym schemacie.

Liczenie kart

Liczenie kart jest tym elementem, który rozpala wyobraźnię wielu. To częsty motyw w filmach, w których poruszana jest tematyka hazardu. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale metoda ta opiera się na obserwacji, czy w talii pozostało więcej kart niskich czy wysokich. Jeżeli tych drugich, rachunek prawdopodobieństwa daje chwilowo przewagę graczowi, a nie kasynu. Kluczem do sukcesu jest zatem wychwycenie tego momentu właśnie poprzez liczenie kart.

Generalnie rzecz biorąc, liczenie kart nie jest niezgodne z prawem. Nie oznacza to jednak, że można swobodnie stosować tę metodę. Otóż kasyna mają prawo ustalać własny regulamin, który najczęściej zakazuje tej strategii. W tych naziemnych często jest zatrudniona osoba, której zadaniem jest wychwytywanie takich graczy i wypraszanie ich z kasyna. W tych online rolę tę może pełnić np. sztuczna inteligencja.

Zasady gry

Zasady gry są bardzo proste do opanowania. Generalnie chodzi o zdobycie magicznej liczby punktów, czyli 21. W ten sposób mamy pewność, że nie przegramy, w najgorszym przypadku możemy zremisować. Chodzi o to, aby nasz układ kart dał nam liczbę punktów bliższą 21 niż ten u krupiera. Nigdy nie większą, bo wtedy przegrywamy.

Każda figura, oprócz asa, daje nam 10 punktów. Karty z liczbami tyle, ile wynosi widniejąca na nich wartość. As z kolei może być wart 11 punktów, gdy jest to dla nas korzystne oraz 1, jeśli dodanie jedenastu spowodowałoby porażkę. Na początku otrzymujemy dwie karty i to od nas zależy czy dobierzemy kolejne. Jeśli ich układ jest korzystny, możemy przy nich pozostać, jeśli nie, dobrać kolejne. Ryzykujemy jednak wtedy przekroczenie 21 i przegraną. Jeśli uda nam się wygrać, dostaniemy 2x tyle, ile postawiliśmy.

Bakarat

Bakarat jest nieco mniej popularną grą niż blackjack, ale można go znaleźć w praktycznie każdym kasynie online. Opiera się na podobnych zasadach. Tutaj też chodzi o otrzymanie kart z określoną liczbą punktów. Celem jest to, aby była ona jak najbliższa liczbie 9. W przeciwieństwie do blackjacka, może jednak przekroczyć tę wartość. Na początku dostajemy dwie karty, możemy dobrać jeszcze jedną. Co ważne, w tej grze można obstawiać zarówno swoje zwycięstwo, jak i krupiera, ewentualnie remis.

Liczenie kart

Większość z nas słyszała o możliwości liczenia kart w blackjacku. Temat ten obrósł wręcz legendą, o której opowiada sporo filmów. Okazuje się jednak, że karty można liczyć też w bakaracie. Istnieją osoby, które stosują tę strategię, jednak jej skuteczność jest dyskusyjną kwestią.

Zasady gry

W bakaracie dostajemy 2 karty. To od nas zależy czy weźmiemy trzecią. Możemy ją dobrać, gdy liczba naszych punktów wynosi 7 lub mniej. Chodzi o to, żeby obstawiony przez nas układ miał wartość bliższą 9 niż drugi. Możemy postawić zarówno na siebie, jak i krupiera. Inaczej jednak, niż w blackjacku, możemy przekroczyć tę liczbę.

Punkty są naliczane zgodnie z liczbami na kartach. Figury i „10” dają zero, a as 1 punkt. Co ważne, jeśli przekroczymy liczbę 9 i nasz wynik stanie się dwucyfrowy, na nasze konto zalicza się tylko druga cyfra. Jeżeli zatem zdobędziemy 6+5, wynik to 11, a więc mamy 1 punkt.

Jeśli obstawiłeś swoją wygraną, możesz otrzymać drugie tyle. W przypadku obstawienia wygranej krupiera będzie to tyle samo, minus 5% prowizji. Najwięcej można wygrać obstawiając remis. W takim przypadku wygrana wyniesie 8:1.

Jak wybrać grę hazardową?

W zasadzie nie ma gotowej odpowiedzi na pytanie, którą grę kasynową wybrać. Zależy to wyłącznie od naszych indywidualnych preferencji. Każda z nich ma zarówno swoich fanów, jak i przeciwników.

Dobrym rozwiązaniem jest zatem przetestowanie każdej z gier, zanim wybierzemy właściwą i zaczniemy rozgrywkę na prawdziwe pieniądze. Niemal każda z nich ma swoją wersję demo. Pozwala ona w nią zagrać na dokładnie takich samych zasadach, z tym, że nie obstawiamy prawdziwych pieniędzy. Nic w takim przypadku nie ryzykujemy, bo nie da się nic przegrać. Oczywiście jest też druga strona medalu. Jeżeli rozbijemy bank i tak nie będziemy mogli wypłacić wygranej.

To jednak doskonały sposób również na zapoznanie się z zasadami każdej z gier w praktyce. Wszyscy wiemy, że przeczytanie instrukcji na niewiele się zda, jeśli nie zagramy w nią naprawdę. Po jakimś czasie będziemy rozumieć wszystko co się w niej dzieje. Dzięki temu rozgrywka da nam jeszcze więcej frajdy.

W szczególności dotyczy to slotów, których poziom skomplikowania bywa w dzisiejszych czasach naprawdę wysoki. Automaty do gier potrafią być naprawdę oryginalne. Chociaż podstawowe elementy pozostają podobne, to np. rundy bonusowe potrafią przybierać naprawdę niezwykłe formy.

Pamiętajmy też, że gry kasynowe nie różnią się jakoś szczególnie szansami na wygraną. Generalnie do graczy wraca średnio dziewięćdziesiąt kilka procent tego, co postawili. Wartość ta może się wahać, ale zwykle dość niewiele. Nazywa się to współczynnik RTP, czyli zwrot dla gracza. Nie należy się tym jednak bezkrytycznie kierować, bo jest to wyłącznie średnia i jak to ze średnią bywa, rzadko kiedy sprawdza się w pojedynczych przypadkach.

Oczywiście są gry, w których masz większą szansę zakończyć rozgrywkę na plusie za to bez spektakularnej wygranej i takie, gdzie, jeśli dopisze ci szczęście, możesz wygrać więcej, za to większa jest szansa, że przegrasz wszystko. Nazywamy to niską i wysoką zmiennością.

Rodzaje bonusów kasynowych

Kasyna online wciąż walczą o klientów, a najlepszym na to sposobem jest zaoferowanie im różnych promocji. Chodzi tu np. o bonus powitalny, bonus bez depozytu, bonus dla stałych gracz, darmowe spiny, cashback i wiele innych. Generalnie zasada ich działania jest prosta. Dostajesz od kasyna pieniądze na grę. Może to być szczególnie atrakcyjne, jeśli jesteś nowym graczem.

Wiele ofert wygląda zbyt pięknie, aby były prawdziwe. W tej branży zwykle prawda leży po środku. Otóż rzeczywiście możesz otrzymać od kasyna pieniądze, dzięki którym masz możliwość wygrania realnej gotówki. Zwykle jednak jest to obwarowane wieloma obostrzeniami i nie tak łatwo cokolwiek wypłacić na swoje konto. Przede wszystkim jest to wymagany obrót oraz ograniczenia dotyczące maksymalnej wygranej.

Bonus bez depozytu

Zwykle jest tak, że aby coś otrzymać, musisz najpierw coś wpłacić. Okazuje się jednak, że niektóre kasyna oferują bonusy bez depozytu. Można je otrzymać za samą rejestrację lub pobranie aplikacji. Mają one formę gotówki lub darmowych spinów, czyli możliwości zakręcenia bębnem określoną liczbę razy. Czy naprawdę można dzięki nim coś wygrać?

Otóż generalnie tak, chociaż nie jest to takie łatwe. Tego typu bonusy mają zwykle jeszcze więcej wymagań niż inne. Przyczyna jest prosta, kasyno daje ci pieniądze na grę zupełnie za darmo i po prostu nie chce, abyś zbyt łatwo coś wygrał, bo wtedy byłoby stratne. Chodzi mu bardziej o przyciągnięcie cię do siebie.

Dlatego właśnie przede wszystkim sprawdź maksymalną wygraną. Często jest ona niewielka i wynosi np. kilkaset złotych. W takim przypadku, nawet jeśli rozbijesz bank, kwota powyżej limitu po prostu przepadnie.

Do tego dochodzi fakt, że otrzymaną gotówką lub wygraną pochodzącą z darmowych spinów trzeba obrócić. Innymi słowy ponownie ją postawić, np. kilkadziesiąt razy.

Zatem pamiętaj, aby, szczególnie przy bonusach bez depozytu, jeszcze dokładniej zapoznać się ze wszystkimi warunkami.

Bonus od depozytu

Najczęściej spotykanym bonusem jest bonus od depozytu. Oferuje go prawie każde kasyno online. Jest on szczególnie atrakcyjny dla nowych graczy, ale ci stali również mogą na niego liczyć. Nazywa się on wtedy zwykle reload bonus. Jak sama nazwa wskazuje, aby go dostać, trzeba najpierw wpłacić do kasyna pieniądze na grę.

Jeśli to zrobisz, możesz liczyć na naprawdę różne kwoty. Najczęściej otrzymasz od kasyna drugie tyle, ile wpłacisz, ale nie zawsze. Przy reload bonusach będzie to częściej kilkadziesiąt procent, przy bonusach powitalnych zdarza się, że 200%. Ważnym elementem jest maksymalna kwota. Oznacza, że nie możesz dostać więcej. Pomiędzy różnymi kasynami występują w tym względzie bardzo duże różnice. Może to być kilkaset złotych, a może kilkanaście tysięcy.

Nie warto jednak patrzeć wyłącznie na te dwa elementy. Ważna jest też maksymalna wygrana. Co z tego, że w ramach bonusu dostaniesz więcej, jeśli wygrać dzięki niemu możesz maksymalnie tyle, ile wynosi jego wartość? Lepiej wziąć mniejszy bonus za to z większą maksymalną wygraną. W takim przypadku, jeśli dopisze ci szczęściej, na twoje konto ostatecznie wpłynie znacznie więcej.

Należy też sprawdzić wymagania dotyczące obrotu. Jeżeli są zbyt duże i zbyt krótki jest czas na spełnienie tego warunku, nie warto korzystać z takiej oferty. Wymagany obrót polega na wielokrotnym obstawieniu otrzymanej kwoty. Istnieją też inne warunki, z którymi zawsze się zapoznaj.

Kod promocyjny

Bardzo często, aby skorzystać z bonusu, wymagane jest wpisanie kodu promocyjnego. Musisz to zrobić zwykle przy rejestracji albo potem w swoim profilu. Takie kody czasem daje samo kasyno, czasem są dostępne na stronach współpracujących z nim podmiotów.

Bonus powitalny

Bonus powitalny jest to po prostu bonus dla nowych graczy, którzy założyli konto. Można go dostać za samą rejestrację, ale najczęściej będzie wymagać wpłacenia depozytu. Może on polegać na przyznaniu ci gotówki na grę albo darmowych spinów. Jest on zwykle atrakcyjniejszy od bonusu dla stałych graczy. Opisaliśmy mechanizm jego działania powyżej.

Darmowe spiny

Darmowe spiny są często elementem bonusu powitalnego. Możesz je też dostać jako stały gracz. Bywają przyznawane w ramach zupełnie osobnej promocji, np. na twoje urodziny. Bonus ten polega na tym, że możesz ustaloną liczbę razy zakręcić bębnem określonego slotu bez inwestowania własnych pieniędzy. Nie jest oczywiście tak, że wszystko, co wygrasz, możesz przelać na swoje konto. Niemal zawsze będziesz musiał obrócić wygraną kwotą określoną liczbę razy.

Porady dla początkujących

Jeżeli masz zamiar rozpocząć swoją przygodę z hazardem, przede wszystkim pamiętaj, że jest to rozrywka przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich nie bez przyczyny. A to dlatego, że nieumiejętne korzystanie z niej niesie ze sobą naprawdę sporo zagrożeń. Dlatego właśnie musisz stale kontrolować pieniądze przeznaczone na hazard i obstawiać tylko tyle, ile bez żadnego żalu możesz stracić, jako koszty rozrywki. Pomocne może okazać się ustalenie sobie limitów czasu gry oraz przeznaczonych na nią pieniędzy.

Ciężko doradzić każdemu, które gry są obiektywnie najlepsze. Dlatego właśnie, jeszcze przed założeniem konta, najlepiej je wszystkie przetestować grając w wersje demo. Działają one dokładnie tak samo, różnica jest taka, że nie grasz na prawdziwe pieniądze. Nie możesz zatem nic przegrać, ale też wygrać.

Traktuj zatem hazard wyłącznie jako rozrywkę i nie wpłacaj znaczących dla ciebie kwot. W ten sposób będzie on źródłem relaksu, a nie frustracji czy wręcz bardzo poważnych problemów. Jeżeli zauważyć u siebie symptomy uzależnienia skontaktuj się z jedną z wielu organizacji pomocowych.

FAQ

Czym są sloty?

Sloty to inaczej automaty do gier, do którzy „wrzucasz” pieniądze. Gra polega na naciskaniu przycisku „Spin” i czekaniu na zwycięską kombinację. Współczesne sloty bywają bardzo skomplikowane.

Czy mogę obstawiać online za darmo?

Tak, umożliwiają to wersje demo gier kasynowych oraz kasyna społecznościowe.

Czy mogę korzystać z gier hazardowych na moim telefonie?

Tak, praktycznie każde współczesne kasyno ma swoją wersję na urządzenia mobilne.

Jakie gry są dostępne za darmo w kasynach online?

Kasyna online udostępniają wersje demo większości swoich gier.

Jakie licencje muszą mieć automaty do gier?

Każdy producent slotów musi posiadać odpowiednią licencję. Gwarantuje ona, że rozgrywka jest wynikiem wyłącznie losowania. Pamiętaj, że licencję musi mieć też kasyno, w którym grasz.

Jakie wymagania musi spełniać kasyno?

Kasyno online, aby otrzymać licencję, musi spełnić szereg wymagań. Chodzi tu o odpowiedni biznes plan, wypłacalność, zapewnienie uczciwości rozgrywki i bezpieczeństwa danych osobowych i wiele innych. Podlega to stałej kontroli organu wydającego licencję.