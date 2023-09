Można powiedzieć, że mobilne wersje kasyn wzięły rynek szturmem. Gry hazardowe online praktycznie zawsze tworzone są również w wersji na smartfony i tablety, a często wręcz głównie z myślą o ich użytkownikach. Nie ma w tym nic dziwnego. Kasyna na urządzenia mobilne w niczym nie ustępują tym na komputery. Można w nich grać wszędzie, gdziekolwiek się znajdujemy. Wystarczy tylko dobre połączenie internetowe, z czym rzadko kiedy jest problem.







Można powiedzieć, że gracze pokochali ten rodzaj rozrywki. Dlatego wiele kasyn jest dostępnych nie tylko poprzez przeglądarkę na smartfonie, ale ma też własną dedykowaną aplikację.

Dlaczego warto grać w kasynie mobilnym?

Praktycznie każde polskie kasyno online ma swoją wersję na telefony czy tablety. Przyczyna jest prosta. Popyt nakręca podaż. Kasyna muszą konkurować o miejsce na rynku, więc prześcigają się w pomysłach na to, jak przyciągnąć graczy. Najczęściej poprzez robienie tego, czego oni potrzebują. Jeżeli gracze uwielbiają grać w kasynie na żywo online znajdując się poza domem, trzeba zaspokoić tę potrzebę. Kto tego nie zrobi, pozostanie w tyle i straci swój udział w rynku.

Grając w mobilnym kasynie poprzez aplikację lub w przeglądarce możemy umilić sobie każdą wolną chwilę, gdy znajdujemy się poza domem. Trzeba przyznać, że podróż pociągiem, czy oczekiwanie w poczekalni może nużyć. Szczególnie, jeśli trwa wiele godzin. Ciężko zatem o ciekawe wykorzystanie tego czasu. Mobilne kasyna doskonale uzupełniają tę lukę.

Bezpieczna gra na smartfonie

Zawsze, jeśli bierzemy pod uwagę grę online, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku mobilnych kasyn. Zastosowanie znajdują tu uniwersalne zasady bezpieczeństwa. I nie ważne czy gramy w kasynie mobilnym w przeglądarce czy poprzez aplikację, zawsze musi mieć ono licencję. Tylko ona może nam zagwarantować, że jest ono kontrolowane przez organy rządowe i musi spełniać określone wymagania.

Wiele osób przestrzega także przed korzystaniem z publicznie dostępnego Wi-Fi. Szczególnie, jeśli w trakcie podajemy dane bankowe czy osobowe. W takim przypadku ktoś o wiele łatwiej może uzyskać dostęp do naszego telefonu i wtedy je przejąć. A chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak dużo problemów może to przysporzyć. Dlatego ważne jest, abyśmy mieli na swoim telefonie oprogramowanie antywirusowe. Nawet jeśli ktoś nam opróżni konto, będziemy mieć argument w negocjacjach z bankiem i większą szansę na zwrot utraconych pieniędzy.

Bonusy i promocje w kasynach mobilnych

W kasynach mobilnych znajdziesz zwykle takie same bonusy i promocje jak na komputerze, a czasem nawet więcej. Przyczyna jest prosta, są to zwykle dokładne ich kopie. Czasem zdarza się nawet, że otrzymasz bonus za ściągnięcie aplikacji. Możesz otrzymać wtedy np. darmowe spiny albo pieniądze od kasyna na grę.

Generalnie jednak możesz korzystać ze wszystkich promocji tak, jak na komputerze. Masz więc do wyboru bonusy powitalne od depozytu, bez depozytu, te dla stałych graczy, program VIP i wiele innych.

Pamiętaj jednak, że przy bonusach w kasynach mobilnych, obowiązują dokładnie takie same zasady, jak w tych na komputery. Zawsze zatem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi warunkami. Szczególnie, jeśli korzystamy z bonusu bez depozytu.

Najczęściej jest tak, że otrzymane pieniądze trzeba postawić określoną liczbę razy, co nazywamy wymaganym obrotem. Bardzo ważną kwestią jest sprawdzenie maksymalnej wygranej. Może ona wynosić jedynie kilkaset złotych lub nawet mniej.

Natychmiastowa gra bez instalacji oraz przez aplikację mobilną

Jak już pisaliśmy, praktycznie każde istniejące kasyno ma w dzisiejszych czasach swoją wersję mobilną. Te najnowsze są często tworzone najpierw na telefony i tablety. Występują dwie opcje gry w mobilnych kasynach. Pierwsza z nich jest dostępna niemal zawsze. Polega ona na tym, że otwieramy przeglądarkę w telefonie, wpisujemy adres kasyna, logujemy się i od razu możemy grać. Nie trzeba nic instalować na swoim telefonie lub tablecie. To dla niektórych duży plus, bo każdy wie, że trzeba bardzo uważać, co ściągamy na smartfona.

Inni z kolei wolą rozpoczynać rozgrywkę jednym dotknięciem ekranu. Umożliwia to dedykowana aplikacja. W odróżnieniu od wersji na przeglądarki, nie każde kasyno ją posiada. Jak już wspominaliśmy, wiele osób, niechętnie coś pobiera. Jeżeli jednak kasyno posiada dedykowaną aplikację, wystarczy ją pobrać na telefon. W ten sposób możemy zacząć grę od razu. Część kasyn oferuje za to nawet dodatkowe bonusy.

Jak wybrać mobilne kasyno online?

Jeśli chodzi o wybór mobilnego kasyna online, należy kierować się podobnymi zasadami, jak przy wyborze tego na komputery. Przyczyna jest prosta. Obie wersje są praktycznie takie same. Gry online w kasynie, sloty, ruletki, czy blackjacki nie różnią się niczym, nie licząc wielkości ekranu. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy kasyno ma licencję. Pamiętajmy, że według polskiego prawa, na terenie naszego kraju honorowana jest wyłącznie jedna z nich. Musi pochodzić od naszego Ministerstwa Finansów. Inne licencje są honorowane wyłącznie gdy gramy za granicą. Polską licencję posiada tylko TOTAL CASINO.

Nie warto nawet rozważać gry w kasynie bez licencji, ponieważ grozi to utratą wpłaconych pieniędzy, wygranych, kradzieżą danych, a także konsekwencjami prawnymi.

Następnym krokiem jest przetestowanie kasyna na urządzeniu mobilnym. Żadna recenzja nie powie nam tyle, co własne doświadczenie. Nie trzeba nawet zakładać konta, można spróbować swoich sił w wersjach demo. To doskonały sposób, aby sprawdzić, jak działają sloty, ruletki, bakaraty itd. Jedynie kasyno na żywo raczej nie posiada wersji demo, więc najczęściej możemy w nim grać wyłącznie na prawdziwe pieniądze.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, jakie bonusy oferuje kasyno mobilne. Ważnym tego elementem jest nie tylko ich kwota, ale też warunki. Trzeba koniecznie je przestudiować i ocenić, czy są korzystne. Potem należy wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak wybór gier, metody płatności, szata graficzna, temat przewodni itd.

Czarna lista kasyn dla polskich graczy

Niestety, w branży kasynowej zdarzają się oszuści. Właśnie dlatego w internecie znajdziemy wiele czarnych list kasyn. Trafiają na nią te mobilne kasyna, które są nieuczciwe. Nie zawsze chodzi o to, że kradną pieniądze użytkowników, chociaż tak też się zdarza. Chodzi tu np. o bardzo niekorzystne zasady, brak możliwości wypłaty w dowolnym momencie, niskie limity wypłat, pirackie gry, w których nie da się wygrać itd. Wiele z tych kasyn umieszcza na swojej stronie informację o posiadanej licencji, ale może być to nieprawdą. Zawsze warto to sprawdzić na stronie organu, który ją wydaje. Do tego często na stronie samego kasyna znajdziemy baner przekierowujący na stronę danej instytucji, która potwierdza autentyczność licencji.

Zawsze zatem warto poczytać w internecie opinie o danym kasynie i mieć się szczególnie na baczności, jeśli jest zupełnie nowe i nieznane. Należy jednak brać pod uwagę, że wiele z tych opinii jest pisanych przez marketingowców, więc też nie można ufać im bezkrytycznie. Konieczne jest też przeczytanie regulaminu danego kasyna i ocenienie samemu, czy jego zasady nie są przypadkiem zupełnie niekorzystne dla graczy. Bo to właśnie regulamin jest podstawą do ewentualnych roszczeń.

Jak zacząć grać w mobilnym kasynie?

Rozpoczęcie gry w mobilnym kasynie jest banalnie proste. Wystarczy otworzyć przeglądarkę, wpisać adres kasyna, zalogować się i można rozpoczynać zabawę. Wiele z nich udostępnia też aplikację mobilną. W takim przypadku wystarczy jedno dotknięcie ekranu.

Oczywiście, za pierwszym razem będziemy musieli założyć konto. Najczęściej konieczne jest podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu. Ważne, aby były prawdziwe, bo przed pierwszą wypłatą trzeba je zweryfikować.

Strona techniczna kasyn mobilnych

Jeżeli chodzi o stronę techniczną, większość kasyn mobilnych powstało wraz z rozwojem smartfonów, czyli w ciągu ostatnich kilku lat. Sprawia to, że producenci dostali możliwość zaczęcia wszystkiego od zera. Nie musieli więc aktualizować starego oprogramowania, mogli opierać się na aktualnie najnowocześniejszych technologiach.

Obsługa kasyn mobilnych jest banalnie prosta. Nie oznacza to jednak, że proste jest również ich tworzenie. Wręcz przeciwnie. Aby uzyskać prostotę funkcjonowania, trzeba używać bardzo skomplikowanych technologii.

Nad prawidłowym działaniem kasyna, czuwa też wielu jego pracowników. Po pierwsze, muszą zagwarantować nam bezpieczeństwo i dostęp do konta, nawet jeśli utracimy dane do logowania. Kolejnym ich zadaniem jest weryfikacja tożsamości. Pilnują oni też, aby nasza gra nie stała się dla nas źródłem problemów. Dlatego, jeśli zauważą niepokojącą tendencję w naszym zachowaniu w kasynie, mogą ograniczyć nam dostęp do konta.

Rodzaje kasyn mobilnych w Polsce

W internecie znajdziemy bardzo różne rodzaje kasyn mobilnych. Wszystko zależy od tego, jakie kryteria przyjmiemy. Jedne oferują np. możliwość używania kryptowalut, inne nie. Niektóre największy nacisk kładą na sloty, inne np. na gry stołowe. Część z nich ma aplikacje mobilne, większość nie.

Możemy dosłownie przebierać w ofertach. Jeżeli jesteśmy fanami slotów, warto wybrać takie kasyno, które grupuje je na wiele różnych kategorii. To znacznie ułatwia przeszukiwanie tysięcy tytułów. Ważnym czynnikiem jest też motyw przewodni danego kasyna mobilnego. Nie ogranicza się on tylko do szaty graficznej. Jeżeli np. jesteśmy fanami rocka, możemy znaleźć miejsce, które oferuje osobną sekcję gier opartych na tej tematyce.

Kasyna na Androida

Android jest najpopularniejszym systemem operacyjnym funkcjonującym w naszych telefonach. Nic dziwnego zatem, że praktycznie każde kasyno oferuje swoje usługi jego użytkownikom. Jeśli ściągamy aplikację mobilną, warto jednak upewnić się, że jest ona przeznaczona dla naszego systemu operacyjnego.

Kasyna na iPhone’a i iPada

Użytkownicy urządzeń mobilnych firmy Apple, też prawie zawsze znajdą coś dla siebie. iOS jest również bardzo popularnym systemem operacyjnym, więc szukajmy aplikacji, które są dla niego przeznaczone. Jeżeli kasyno ma jakąkolwiek aplikację, istnieje bardzo duża szansa, że będzie ona działała na naszym iPhonie.

Różne gry dostępne w kasynach mobilnych

Rodzaje gier w kasynach mobilnych są praktycznie takie same, jak w wersji na komputer. Oto najpopularniejsze:

Sloty Gry stołowe Gry z krupierem na żywo Gry oparte na teleturniejach Gry z natychmiastową wygraną (Insta) Zdrapki

Nie należy się jednak kierować wyłącznie nazwą. Nowoczesne gry potrafią naprawdę przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie sloty zmieniły się na tyle, że bardziej przypominają swoją fabułą gry komputerowe, niż znane nam wszystkim „owocówki”. Zasady ruletki czy blackjacka pozostają niezmienne, jednak ich oprawa graficzna naprawdę potrafi zrobić wrażenie. Do tego dochodzą gry z natychmiastową wygraną, które, chociaż proste, nie przypominają niczego, co znaliśmy do tej pory.

Sloty w wersji mobilnej

W każdym kasynie mobilnym najwięcej jest zwykle slotów. Gra w nie jest banalnie prosta. Jedynym, co należy robić, jest naciskanie przycisku „Spin”. Trzeba jednak przyznać, że zasady wypłacania wygranych oraz fabuła już takie proste często nie są.

Praktycznie każdy slot, który powstaje, ma swoją wersję mobilną. Nie musimy więc się obawiać, że wybór tytułów będzie mniejszy.

Blackjack w wersji mobilnej

Na naszym telefonie możemy również grać w gry karciane, takie jak blackjack. Zasady są dokładnie takie same od lat, jednak oprawa graficzna potrafi naprawdę zrobić wrażenie. Gra opiera się praktycznie wyłącznie na szczęściu. Jedyne, co trzeba zrobić, to wylosować karty, które dadzą nam liczbę punktów bliższą „21” niż u krupiera. Nie można jednak jej przekroczyć.

Ruletka w wersji mobilnej

Ruletka w wersji mobilnej ma dokładnie taką samą funkcjonalność, jak ta na komputery. Tutaj też znajdziemy jej europejską, francuską, czy amerykańską odmianę. Cała otoczka zwykle dopracowana jest w najdrobniejszych szczegółach. W końcu każdy producent chce się czymś wyróżnić na tle innych.

Bakarat w wersji mobilnej

Bakarat to kolejna bardzo popularna gra karciana, która nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności i liczy się w niej wyłącznie szczęście. Przypomina ona nieco blackjacka, jednak, aby wygrać, trzeba zebrać liczbę punktów najbliższą „9”.

Mobilne zdrapki

Jeśli zawsze lubiłeś zdrapki kupowane w kolekturze, mamy dobre wieści. Teraz masz je pod ręką. Wprawdzie nie każde kasyno mobilne je oferuje, ale są coraz częściej spotykane. Główna zasada pozostaje niezmienna. Wirtualne zdrapki różnią się tylko tym, że dotykasz ekranu a nie kartonika.

Darmowe gry w kasynach mobilnych

Wielu graczy fascynuje sama gra w kasynie, nie potrzebują do tego dodatkowej adrenaliny w postaci możliwości wygrania prawdziwych pieniędzy. Naprzeciw ich oczekiwaniom powstały kasyna społecznościowe dostępne poprzez aplikację. Granie w nich różni się niewiele, poza tym, że nie można ani nic wygrać, ani nic przegrać. Klasyczne kasyna mobilne też umożliwiają grę dla zabawy, dzięki wersjom demo większości gier.

Mobilne kasyno na żywo

Kolejnym rodzajem gier są te, z krupierem na żywo. Widzimy go na swoim ekranie i to właśnie on rozdaje nam karty, ewentualnie wypuszcza kulkę w ruletce. Dzięki temu możemy poczuć klimat tradycyjnego kasyna, siedząc np. w pociągu.

Producenci gier czasem odchodzą od klasyki. Doskonałym tego przykładem są gry oparte na teleturniejach. Nawiązują one do znanych na całym świecie telewizyjnych show. Możemy wcielić się w rolę uczestnika takiego teleturnieju, nie tylko świetnie się bawiąc, ale mając też możliwość wygrania prawdziwych pieniędzy.

Mobilne kasyno na prawdziwe pieniądze

Jeżeli znudziła ci się gra w wersje demo, możesz spróbować swoich sił w grze naprawdę. Kasyna mobilne oferują możliwość obstawiania prawdziwych pieniędzy. Oczywiście możesz coś wygrać, ale też przegrać, więc rób to odpowiedzialnie.

Grając na telefonie na prawdziwe pieniądze możesz świetnie się bawić. Możliwość wygrania lub przegrania daje dodatkową adrenalinę. Graj jednak tylko za tyle pieniędzy, ile możesz stracić i nie będzie to dla ciebie żadnym problemem.

Metody płatności w kasynach mobilnych w Polsce

Metody płatności w polskich kasynach mobilnych są bardzo podobne, jak w tych w wersji na komputery. Możesz więc używać zarówno kart płatniczych, przelewów bankowych, e-portfeli, kart przedpłaconych, jak i kryptowalut. Wszystko zależy od kasyna, w którym grasz.

Ważne jest jednak to, że ogólna lista metod płatności nie dotyczy każdego kraju. Dopiero po założeniu konta dowiesz się, których z nich możesz używać na terenie kraju, w którym się znajdujesz. Każda z metod ma swoje wady i zalety, więc ciężko doradzić, która z nich jest najlepsza akurat dla ciebie.

Wady i zalety mobilnych kasyn

Zacznijmy może od wad. Dla wielu może być to wielkość ekranu, szczególnie w przypadku osób o dużych dłoniach. Poza tym, kasyna mobilne mają w większości takie same plusy i minusy, jak te przeznaczone na komputery.

Na pewno dużym plusem mobilnych kasyn jest to, że można w nich grać praktycznie wszędzie, gdzie się znajdujemy. Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu. Nie ma co się obawiać o mniejszą funkcjonalność. Działają one praktycznie tak samo, jak na komputerze i zwykle mają prawie identyczny wybór gier. Do tego wiele kasyn oferuje bonusy za samo ściągnięcie aplikacji na telefon.

Porady dla użytkowników kasyn mobilnych

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem mobilnego kasyna online, warto je najpierw przetestować na swoim telefonie. Nie każde jest kompatybilne z każdym oprogramowaniem smartfona. Warto zatem po prostu otworzyć przeglądarkę w telefonie i wpisać adres danego kasyna. Przeglądnijmy wszystkie zakładki, sprawdźmy czy wszystko dobrze działa, a następnie pograjmy w kilka wersji demo gier, które nie wymagają nawet zakładania konta. Pozostałe wskazówki, takie jak sprawdzenie licencji, są takie same, jak przy kasynach na komputery.

FAQ

Czy wszystkie kasyna mają swoje wersje na urządzenia mobilne?

Generalnie tak. praktycznie każde kasyno, poza nielicznymi wyjątkami, ma swoją wersję na urządzenia mobilne.

Czy muszę założyć konto, aby zagrać w mobilne wersje demo różnych gier?

Zależy to od kasyna, ale większość z nich umożliwia granie w wersje demo różnych gier, bez konieczności zakładania konta.

Czy kasyno mobilne chroni moje dane osobowe?

Jeżeli kasyno mobilne posiada licencję, musi spełniać takie same wymagania dotyczące ochrony danych osobowych, jak to na komputery.

Czy można wygrać prawdziwe pieniądze grając w kasynie mobilnym?

Kasyno mobilne nie różni się praktycznie niczym od stacjonarnego, więc też można w nim wygrać prawdziwe pieniądze, ale też oczywiście przegrać.

Czy ściągnięcie aplikacji kasyna mobilnego dla polskich użytkowników jest bezpieczne?

Aplikacja mobilna jest tak bezpieczna, jak kasyno, które ją posiada. Ściągajmy tylko aplikacje ze źródeł i stron, którym ufamy.