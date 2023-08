Legalni bukmacherzy w Polsce, a także legalne kasyno jest w zasadzie jedynym słusznym wyborem. Chodzi tu przede wszystkim o to, że działamy wtedy zgodnie z literą naszego prawa, ale nie tylko. Takie kasyno znajduje się pod kontrolą rządu, więc możemy po prostu poczuć się w nim bezpiecznie. Jedyne, co nam w takim przypadku grozi, to przegranie pieniędzy.

Lista najlepszych kasyn w Polsce 2023







Wybieranie nielegalnych kasyn ma w zasadzie same minusy. Potrafią one kusić dużo lepszymi ofertami, ale tak naprawdę nawet nie wiemy, kto je prowadzi, więc w razie jakiegokolwiek oszustwa, pozostajemy bezradni. Raczej mało prawdopodobne jest, aby policja złapała oszusta, który przebywa na drugim końcu świata. Dlatego właśnie zawsze wybierz legalne kasyno online.

Prawo dotyczące kasyn online

Wielu zastanawia się, czy granie w kasynach online jest legalne w Polsce. Otóż nasze prawo jednoznacznie mówi, że musi ono posiadać licencję polskiego Ministerstwa Finansów. Gdzie takie kasyno znaleźć? Tutaj sprawa nie jest zbyt skomplikowana, ponieważ taką licencję posiada wyłącznie jedno online kasyno, które nazywa się TOTAL CASINO. Należy ono w praktyce do państwa, bo prowadzi je Totalizator Sportowy. Co ważne, żadna inna licencja na terenie naszego kraju nie obowiązuje. Należy też pamiętać, że nasze prawo działa wyłącznie na terenie Polski. Jeżeli znajdujemy się za granicą, możemy bez przeszkód oddawać się naszej ulubionej rozrywce, nawet jeżeli dowie się o tym polska policja lub Urząd Skarbowy.

Sprawa się nieco komplikuje, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że zupełnie co innego mówi prawo Unii Europejskiej, które Polska, jako jej członek, musi respektować. Otóż według niego dozwolone jest działanie wielu innych kasyn, które mają inne licencje. Występuje tu zatem konflikt między naszym prawem krajowym a tym unijnym. Nie da się łatwo przewidzieć, po czyjej stronie stanąłby w razie czego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Za grę w nielegalnych kasynach grozi nam przepadek wygranej oraz grzywna. Jej wysokość zależy do tego, jak długo i za ile gramy oraz ile wygraliśmy. Jeżeli nasze postępowanie zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe trafimy do rejestru, jeżeli jako wykroczenie, tak się nie stanie. Do tego dochodzą konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego, który może się zainteresować naszą wygraną, nawet jeżeli nie zostaniemy przyłapani na grze w kasynie. Wtedy może zostać nałożony karny podatek wynoszący 75%. Dlatego właśnie obojętnie czy wybierzemy kasyno online nowe czy stare, ważne, aby było legalne.

Rodzaje licencji

Licencję muszą posiadać zarówno producenci gier, jak i każde legalne kasyno. Zawsze należy to sprawdzić. Wspominaliśmy już o licencji polskiego Ministerstwa Finansów. Na terenie Unii obowiązuje jednak wiele innych. Do najbardziej znanych i cenionych należą te wydawane przez rządy Malty, Wielkiej Brytanii, Curacao, czy Gibraltaru. W większości to raje podatkowe, które dużą część przychodów do budżetu oparły na hazardzie, dlatego zależy im, aby ich licencje miały prestiż wśród graczy.

Jakie warunki musi spełnić legalne kasyno online?

Najlepiej wypłacalne kasyna internetowe to wyłącznie te legalne, z licencją. Aby ją otrzymać, muszą one spełnić szereg kryteriów. Jedną z najbardziej znanych licencji jest maltańska MGA. Aby się o nią starać, trzeba najpierw wpłacić określoną sumę, zależną od jej rodzaju. Potem dokładnie prześwietlany jest biznesplan danego kasyna, włącznie z wcześniej wspomnianą wypłacalnością. Do tego dochodzi sprawdzenie, czy firma działa w pełni zgodnie z prawem.

Kolejny krokiem jest pełny przegląd wszystkich oferowanych gier. Producent każdej z nich też musi posiadać licencję. To jednak nie koniec. W późniejszym czasie zostają przeprowadzone audyty, które mają stwierdzić, czy nie doszło do uchybień w trakcie działalności kasyna.

Jak zatem widać, nie jest łatwo uzyskać taką licencję. Każde oszustwo ze strony kasyna może skutkować jej odebraniem, co najczęściej oznacza po prostu bankructwo i utratę wszystkich zainwestowanych pieniędzy.

Ważną funkcją, jaką pełni organ wydający licencję, jest też rozstrzyganie sporów między nim a graczem. Nie jesteś zatem bezbronny w przypadku konfliktu z organizatorem gier. Organy wydające licencje wcale nie muszą zawsze stawać po stronie kasyna. Pamiętajmy, że dzięki wydawaniu licencji przyciągają do siebie sporo firm hazardowych, które następnie płacą podatki. A przedsiębiorstwa te przychodzą, bo owe licencje mają duży prestiż wśród graczy, ponieważ zapewniają im bezpieczeństwo. Jeżeli okaże się, że taka licencja jest w oczach grających nic nie warta, to firmy hazardowe przestaną się o nią starać i koło się zamyka.

Które legalne polskie kasyno jest bezpieczne?

Jeżeli chodzi o kasyno online legalne w Polsce, to istnieje tylko jedno i jest to TOTAL CASINO. Grając w nim na pewno nic ci nie grozi. Ani konsekwencje prawne, ani oszustwo, szczególnie, że należy ono do państwa. Oczywiście, nie mówimy tu o ryzyku przegranej, bo ono jest wpisane w hazard.

Jeżeli znajdujesz się jednak na terenie innego kraju, możesz grać w różnych kasynach, które posiadają polskie wersje językowe. Jest ich całe mnóstwo. W takim przypadku zawsze sprawdź, czy posiada ono znaną licencję.

Czynniki wpływające na reputację kasyna online

Dla każdego kasyna najważniejsza jest reputacja. Przynajmniej, jeżeli chce ono prowadzić biznes na dłuższą metę, a nie szybko zarobić i zniknąć. Aby ją posiadać, musi się ono postarać o znaną i szanowaną wśród graczy licencję. To absolutna podstawa. Niektóre z kasyn mają ich kilka. Kolejnym elementem jest współpraca z niezależnymi agencjami, które nadzorują uczciwość rozgrywki. Jedną z nich jest na przykład eCOGRA. Jeżeli zobaczysz jej logo na dole strony, jest to dobry znak. Bardzo ważna jest też prawidłowa ochrona danych osobowych oraz jasny regulamin, który nie jest korzystny wyłącznie dla kasyna.

Dla wielu graczy o profesjonalizmie kasyna świadczy też prawidłowe przetłumaczenie strony na język polski, co nie jest niestety oczywiste w tej branży. Absolutną podstawą jest jednak uczciwość. Jeżeli w internecie rozejdzie się wieść, że kasyno oszukuje graczy, bezpowrotnie traci reputację. Legalne kasyno po prostu nie może sobie pozwolić na coś takiego, bo straci też licencję.

Kolejnym elementem jest posiadanie gier od znanych i cenionych dostawców. Nic tak nie irytuje graczy, jak błędy techniczne. Wielu graczy bierze też pod uwagę bonusy i promocje, liczbę gier, dostępność kasyna na żywo oraz wersji mobilnej. Podsumowując, przedstawiamy kluczowe czynniki, które wpływają na reputację legalnego kasyna:

Znana i szanowana licencja

Współpraca z zewnętrznymi organizacjami nadzorującymi uczciwość rozgrywki, takimi jak eCOGRA

Dobra ochrona danych osobowych i bankowych

Jasny regulamin i korzystne dla gracza zasady

Prawidłowe tłumaczenie na język polski

Gry od znanych i szanowanych dostawców

Bonusy i promocje

Wybór gier

Dostępność wersji mobilnej

Jak wybrać polskie kasyno online?

Istnieje tylko jedno legalne kasyno online w Polsce i jest to TOTAL CASINO. Z wyborem zatem nikt nie powinien mieć problemu. Jeżeli jednak znajdujemy się poza terenem naszego kraju jest on o wiele większy. Bardzo dużo kasyn oferuje swoje usługi w polskiej wersji językowej. Zwróćmy też uwagę, czy w naszym języku można porozmawiać z obsługą klienta. Jak już jednak wielokrotnie powtarzaliśmy, najważniejsza jest licencja. I to taka, która obowiązuje na terenie kraju, w którym przebywamy.

Pozostałe czynniki to na pewno oferta powitalna. Zawsze jednak sprawdźmy jej warunki, bo nie wszystko złoto, co się świeci. Lepiej dostać mniejszy bonus z mniejszym wymaganym obrotem, niż dużo większy, ale z niemożliwymi do spełnienia wymaganiami. Warto też przestudiować regulamin. Na pewno ważny jest też wybór gier oraz metod płatności. No i oczywiście warto kierować się tym, czego akurat my potrzebujemy.

Certyfikaty polskich kasyn online

Podstawowym certyfikatem, który musi mieć legalne kasyno online jest licencja. W Polsce honorowana jest jedynie ta wydawana przez Ministerstwo Finansów i posiada ją tylko TOTAL CASINO. Zagraniczne kasyna mające polską wersję językową mogą też mieć inne licencje takie jak UK Gambling Commission, Malta Gaming Authority czy E-gaming Curacao.

Istnieją też inne certyfikaty, które są poświadczeniem tego, że rozgrywka opiera się wyłącznie na rachunku prawdopodobieństwa. Wydają je zewnętrzne niezależne organizacje, które to sprawdzają. Dobrym przykładem takich certyfikatów jest np. eCOGRA lub RNG.

Dodatkowe opłaty pobierane od graczy

Jeżeli chodzi o jedyne legalne kasyno online w Polsce, czyli TOTAL CASINO, nie są naliczane żadne podatki. Można w całości zachować wygraną. Jeśli coś wygramy w zagranicznym, które nie działa na terenie naszego kraju zgodnie z polskim prawem, sytuacja ma się podobnie. Podatki nie są naliczane od nielegalnych umów. Grożą nam jednak inne konsekwencje prawne. Pamiętajmy też, że od nielegalnego wzbogacenia się Urząd Skarbowy może nam naliczyć karny podatek wynoszący 75%.

Kary za grę w nielegalnym kasynie online

Jeżeli zostaniemy złapani na grze w kasynie online, które jest nielegalne na terenie naszego kraju, musimy liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Przede wszystkim jest to przepadek wygranej, jednak to nie wszystko. Wszystko zależy od tego, czy nasz czyn zostanie uznany przez sąd za przestępstwo skarbowe czy wykroczenie. W tym drugim przypadku dostaniemy o wiele niższą grzywnę. W tym pierwszym, nie dość że będzie ona wyższa, trafimy do rejestru osób skazanych za przestępstwo skarbowe. To, jak nasz czyn zostanie zakwalifikowany zależy od tego, za ile graliśmy, jak długo, ile wygraliśmy i wielu innych czynników.

Należy też pamiętać, że jeżeli wygramy sporą sumę w nielegalnym kasynie, będziemy zapewne chcieli coś za nią kupić. Jeżeli dowie się o tym Urząd Skarbowy, to my będziemy musieli udowodnić, że pieniądze zdobyliśmy legalnie. Jeśli nam się to nie uda, zostanie naliczony karny podatek, który wynosi 75%.

Obsługa klienta w kasynie online

Ważnym elementem każdego legalnego kasyna internetowego jest obsługa klienta. To do niej będziemy się zwracać ze wszystkimi problemami. Dobrze jest zatem, jeśli jej przedstawiciele mówią po polsku. Jeżeli nie, musimy użyć translatora, który często jest wbudowany.

Z obsługą klienta możemy skontaktować się najczęściej przez całą dobę, poprzez czat na żywo, e-mail albo formularz kontaktowy. Czas oczekiwania na odpowiedź zależy od liczby zgłoszeń. Przy czacie trwa to zwykle do kilku minut, przy wysłaniu e-maila może zająć około doby.

Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta, warto zajrzeć do sekcji z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Jak legalne kasyna online regulują granie w sloty?

Jeżeli chcesz skorzystać z bonusowych środków w slotach, ewentualnie darmowych spinów, musisz wiedzieć, że zwykle jest to obwarowane wieloma zasadami. Po pierwsze, obowiązuje maksymalna stawka na jeden spin. Jeżeli ją podwyższysz, możesz stracić bonus. Po drugie, częstą praktyką jest ograniczenie maksymalnej wygranej. Nawet jeśli rozbijesz bank, otrzymasz tylko tyle, ile wynosi górny limit.

Najważniejszy jest jednak wymagany obrót. Jeżeli wynosi on 40x, a w ramach promocji otrzymałeś 100 zł, oznacza to tyle, że do slotu musisz wrzucić w sumie 4000 zł i w międzyczasie cały czas wygrywać. Dopiero wtedy dostaniesz możliwość wypłacenia wygranej. Warto też pamiętać, że zwykle bonusowe środki możesz wykorzystać wyłącznie w określonych przez kasyno slotach.

Jak grać w kasynach online?

Zawsze, jeśli rozważasz grę w jakimś kasynie online, najpierw dokładnie zapoznaj się z regulaminem. Chodzi na przykład o to, żeby nie spotkała cię niemiła niespodzianka, gdy będziesz chciał wypłacić wysoką wygraną. Wiele kasyn zastrzega sobie prawo do rozbicia jej na raty. To tylko jeden z przykładów.

Przestudiujmy dokładnie wszystkie warunki, bo niektóre z nich bywają mocno niekorzystne dla gracza. Dobrym przykładem jest wymagany obrót dotyczący wpłaconych przez nas pieniędzy. Standardem jest, że trzeba je najpierw obstawić chociaż raz, dopiero wtedy można je wypłacić. Wynika to z polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Zdarza się jednak, że kasyno wymaga obrotu 2x, a nawet 3x. Wtedy, nawet jeśli coś wygrasz za pierwszym razem, w kolejnych próbach możesz wszystko przegrać i nie wypłacisz nic.

Najlepsze bonusy w polskich legalnych kasynach online

Legalne kasyna online oferują przeróżne bonusy. Dostępne są ich różne rodzaje. Chodzi tu przede wszystkim o bonus powitalny, ale nie tylko. Stali gracze również mogą liczyć na dodatkowe pieniądze do depozytu i darmowe spiny. Dobrą opcją może być też np. cashback, który często dostępny jest w ramach programu VIP. Kasyna obwarowują takie bonusy różnymi warunkami, więc nie tak łatwo wypłacić uzyskaną dzięki nim wygraną. Pamiętajmy jednak, że to darmowe pieniądze, więc z drugiej strony nic nie ryzykujemy.

Bonus bez depozytu

Bonus bez depozytu nie zdarza się zbyt często. Istnieją jednak legalne kasyna, które go oferują. Polega on na tym, że dostajemy pieniądze na grę lub darmowe spiny bez konieczności wpłacania czegokolwiek. Wystarczy tylko założyć konto, ewentualnie pobrać aplikację.

Zwróćmy jednak szczególną uwagę na warunki. Przede wszystkim, jaka jest maksymalna wygrana, która zwykle nie przekracza kilkuset złotych. Do tego dochodzi większy wymagany obrót.

Bonus powitalny

Zwykle najkorzystniejsze są bonusy dla nowych graczy. Najczęściej w ich ramach możesz otrzymać na grę drugie tyle, ile wpłacisz. Niektóre kasyna oferują jednak aż 150% czy nawet 200%. Konieczne jest jednak zapoznanie się z warunkami i określenie, czy są one możliwe do spełnienia. Chodzi tu głównie o wymagany obrót. W ramach bonusu powitalnego często otrzymujesz też darmowe spiny. Można je wykorzystać w określonych slotach, bez uszczuplania swojego konta.

Darmowe spiny

Częstym elementem bonusu powitalnego są darmowe spiny. Mogą występować też jako zupełnie osobna promocja. Zależy to od kasyna. Możesz je wykorzystać w określonych slotach, bez uszczuplania swojego salda. Zwykle stawka na jeden spin jest dość niska.

Oczywiście, nie można od razu wypłacić uzyskanych dzięki nim wygranym. Praktycznie zawsze jest tak, że trzeba je ponownie wrzucić do slotu określoną liczbę razy.

Kod bonusowy

Często zdarza się, że aby skorzystać z jakiegoś bonusu, trzeba wpisać specjalny kod. Możesz go uzyskać w różnych miejscach, często jest on elementem materiału promocyjnego jakiegoś kasyna.

Ważne jest to, aby wpisać kod w odpowiednim momencie, np. w czasie rejestracji. Jeżeli tego nie zrobisz, twój bonus może po prostu przepaść.

Program VIP

Większość kasyn oferuje program VIP. Przybiera on różną formę, ale podstawowe zasady są podobne. Jest to coś na kształt programu lojalnościowego, w którym im więcej grasz, tym wyższy osiągasz poziom. Może być ich kilka, może kilkadziesiąt. Im jest wyższy, tym większe korzyści otrzymujesz. Zwykle jest to cashback, ale nie tylko. Możesz też liczyć na przydzielenie ci osobistego asystenta, udział w specjalnych turniejach, wyższe limity wypłat i wiele innych promocji. Kasyna chcą w ten sposób zatrzymać przy sobie stałych graczy.

Cashback

Bardzo korzystną promocją może dla wielu graczy okazać się cashback. Najczęściej jest to element programu VIP. Czasem występuje też jednak jako zupełnie osobna promocja. Jego zasada jest prosta. Otrzymujesz z powrotem określoną część kwoty, którą przegrałeś. Może to być kilka, kilkanaście lub nawet więcej procent. W przypadku tej promocji wymagany obrót jest zwykle dużo mniejszy, musisz jednak obstawić otrzymane pieniądze.

Czymś bardzo podobnym jest rakeback. Polega on praktycznie na tym samym. Nalicza się go jednak nie od przegranych pieniędzy, ale prowizji, jaką zapłaciliśmy kasynu w trakcie gry.

Gry kasynowe w Polsce

Legalne kasyna oferują cały szereg gier. Są to przede wszystkim:

Sloty Gry stołowe Kasyno na żywo Gry z natychmiastową wygraną Zdrapki Bingo Gry oparte na teleturniejach

Jednym z najpopularniejszych rodzajów gier kasynowych są sloty. Chociaż zasady są coraz bardziej skomplikowane, to gra w nie jest banalnie prosta. Jedyne, co trzeba robić, to naciskać przycisk „Spin”. Warto jednak zaznajomić się wcześniej z zasadami naliczania wygranych, tak aby grać bardziej świadomie. Dobrym sposobem może byćwypróbowanie najpierw wersji demo. Najnowsze sloty mają swoją fabułę i przypominają gry komputerowe. Mogą więc być naprawdę świetną rozrywką.

Do najpopularniejszych gier stołowych należą ruletka, blackjack, poker, bakarat i kości. Oferuje je praktycznie każde polskie legalne kasyno online. Bardzo często zdarza się, że są one dostępne w kasynie na żywo, które polega na tym, że karty rozdaje prawdziwy człowiek, którego widzimy na ekranie w czasie rzeczywistym.

Ciekawym elementem są gry z natychmiastową wygraną. Nie są one oparte na klasyce, więc wyobraźnia twórców nie jest niczym ograniczona. Trzeba je przetestować. Można też spróbować szczęścia w wirtualnych zdrapkach albo bingo.

Dla tych, którzy lubią odmianę, a do tego zawsze chcieli wziąć udział w teleturnieju, mamy propozycję. Chodzi o gry, które znajdziemy w kasynie na żywo. Swoją stylistyką nawiązują do znanych na całym świecie teleturniejów. Też można w nich wygrać prawdziwe pieniądze. Może to być naprawdę ciekawa odmiana dla osób, które nie lubią monotonii.

Metody płatności

Do najpopularniejszych metod płatności należą karty płatnicze, e-portfele, przelew bankowy oraz karty przedpłacone. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Warto zawsze sprawdzić, czy kasyno oferuje tę metodę, której akurat używamy. Wiele z nich pozwala też grać za kryptowaluty.

Baw się dobrze, ale odpowiedzialnie

Pamiętajmy, że hazard nie bez przyczyny jest przeznaczony tylko dla dorosłych. Jeżeli korzystamy z tej rozrywki nieodpowiedzialnie, możemy popaść w poważne tarapaty. Zawsze zatem obstawiajmy tylko tyle pieniędzy, ile bez żalu możemy przegrać. Ważne jest też ustanawianie sobie limitów i nie traktowanie hazardu jako źródła zysku, lecz wyłącznie zabawę.

FAQ

Czy pieniądze wpłacone do legalnych kasyn online są opodatkowane?

Jedyne legalne polskie kasyno nie nalicza żadnych podatków. Jeżeli grasz w zagranicznym, nielegalnym w Polsce, też nie musisz płacić podatku, ale mogą cię spotkać konsekwencje prawne, takie jak utrata wygranych oraz dodatkowa grzywna.

Czy mogę grać za złotówki w legalnych kasynach online?

Tak, bardzo wiele kasyn umożliwia wpłacanie złotówek.

Jakie są alternatywy dla legalnych kasyn w Polsce?

Alternatywą dla gry w jednym kasynie online, które jest legalne w Polsce, są konsekwencje prawne. Jeżeli grasz w kasynie, które nie ma nawet zagranicznej licencji, a więc jest nielegalne wszędzie, dochodzi do tego bardzo duże ryzyko oszustwa oraz dostania się twoich danych osobowych i bankowych w niepowołane ręce.

Czy legalne kasyno w Polsce opodatkowuje wygrane?

W jedynym legalnym na terenie Polski kasynie online nie musisz płacić podatku od wygranej. Jeśli korzystasz z usług zagranicznego, czyli nielegalnego w naszym kraju, to chociaż nie zapłacisz podatku, jesteś narażony na utratę wygranych oraz grzywnę.

Czy polskie regulacje dotyczące kasyn online sprawiają, że gra w nich jest legalna?

Polską licencję ma tylko jedno kasyno, do tego należy ono do państwowej firmy, więc gra w nim jest w pełni bezpieczna. Nie licząc oczywiście ryzyka przegrania pieniędzy.

Czy mogę zaufać organom wydającym licencje?

Organy wydające licencje bardzo dbają o swoją reputację wśród graczy, bo jeśli ją stracą, utracą przychody z podatków od firm z branży hazardowej. W ich interesie jest zatem dbanie o interesy grających.

Co powinienem zrobić, jeśli mam problem z kasynem?

Jeżeli uważasz, że kasyno zachowało się wobec ciebie nieuczciwie, najpierw skontaktuj się z jego obsługą klienta i złóż reklamację. Jeśli to nie pomoże, zwróć się do organu wydającego licencję. Masz też możliwość podania kasyna do sądu.

Jakie są najlepsze metody wpłacania pieniędzy w kasynach online?

Każda z metod płatności ma swoje plusy i minusy. To od gracza zależy, która będzie dla niego najlepsza.