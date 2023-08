Najlepsze-kasyna-online-w-Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z naszym tekstem, który pomoże ci wybrać najlepsze kasyno online. Dowiesz się z niego, które czynniki powinieneś brać pod uwagę, aby cieszyć się wspaniałą oraz przede wszystkim bezpieczną rozrywką. Najważniejsze jest to, by było to legalne polskie kasyno online. Gwarantuje to jedynie znana i szanowana licencja. Pamiętaj jednak, że nie każda z nich jest honorowana na terenie każdego kraju. Z tego tekstu dowiesz się więcej o tym, jak wybrać kasyno online.

Lista najlepszych kasyn w Polsce 2023







Czym się kierować wybierając legalne kasyno online

Jeśli zastanawiasz się nad tym, które kasyno online wybrać, pomożemy ci w tym. Przede wszystkim ważne jest to, aby działało legalnie. W takim przypadku, nie tylko nie popadniesz w kłopoty z prawem, ale też nie musisz się obawiać oszustwa. Ważne jest też sprecyzowanie swoich potrzeb. Tego, czy chodzi ci np. o mobilne kasyno czy chcesz w nim grać na komputerze. Do tego dochodzi bonus. Kasyno online prawie zawsze go oferuje. Kolejnym elementem jest wybór gier. Ważne jest to, aby w ofercie było sporo twoich ulubionych. Wiele kasyn oferuje też kasyno online live, które sprawia, że możesz poczuć się, jak w naziemnym przybytku tego typu, bo będziesz miał kontakt z prawdziwym krupierem. Oto lista czynników, na które zawsze warto zwrócić uwagę podczas wyboru kasyna:

Znana i szanowana licencja, która obowiązuje na terenie kraju, w którym się znajdujesz

Bonusy i promocje, szczególnie bonus powitalny

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi

Wybór gier

Dostępność kasyna na żywo

Legalność kasyn online w Polsce

Wspominaliśmy już, jak ważna jest licencja. Wyłącznie ona sprawia, że polskie kasyno online jest legalne. Większość kasyn posiada znane licencje. Fakty są jednak takie, że na terenie Polski honorowana jest wyłącznie licencja Ministerstwa Finansów. Każda inna jest nieważna. Taką licencję posiada wyłącznie jedno polskie kasyno online, które nazywa się Total Casino. Należy ono do Totalizatora Sportowego. Pamiętajmy jednak, że możemy grać w innych legalnych kasynach, które posiadają inne licencje, jeśli znajdujemy się poza granicami naszego kraju.

Sytuacja prawna nie jest jednak w pełni klarowna, bo występuje tu konflikt z prawem Unii Europejskiej, które za legalne uważa o wiele więcej kasyn. Generalnie Polska, jako członek wspólnoty, musi mu się podporządkować. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje jednak różne wyroki w sprawach związanych z hazardem. Raz może na przykład stanąć po stronie kasyna online, ale innym razem uznać, że rząd ma prawo ustalać własne zasady, jeżeli pozwala to na zachowanie porządku publicznego.

Bonusy dostępne w kasynach online

Bonusy są tym, co gracze uwielbiają. W dużym skrócie, pozwalają one grać za pieniądze kasyna online. Można w ich ramach dostać dodatek do depozytu, darmowe spiny, czy cashback. Kasynom chodzi o to, aby przyciągnąć nowych graczy, a także zatrzymać stałych. Konkurencja jest spora, więc naprawdę muszą starać się o klientów. Korzystają na tym gracze, bo mogą obstawiać, bez żadnego ryzyka, pieniądze, które dało im na grę legalne kasyno online. Te nielegalne mogą mieć lepiej brzmiące oferty, ale nie warto dać się im skusić, bo możemy zostać po prostu oszukani, np. poprzez blokadę konta w przypadku wygranej.

Pamiętajmy też, że nie wszystko złoto, co się świeci. Kasyna na pewno nie chcą być stratne. Nie jest zatem tak łatwo wygrać cokolwiek za pieniądze z bonusów. Przed wypłatą wygranej należy spełnić szereg wymagań, takich jak wymagany obrót. Polega on na tym, że otrzymaną kwotę musimy obstawić np. kilkadziesiąt razy i dopiero wtedy, jeśli nadal będziemy na plusie, możemy ją wypłacić. Zawsze zatem sprawdzajmy wszystkie warunki.

Bonus powitalny

Bonus powitalny jest zwykle najatrakcyjniejszym bonusem, który oferuje kasyno online. W końcu najtrudniej przyciągnąć nowych graczy. Polega on zwykle na tym, że do pierwszego depozytu otrzymujesz dodatkową kwotę na grę, w zależności od tego, ile wpłacisz. Zwykle jest to drugie tyle, jednak są kasyna, które oferują aż 200%. W części z nich otrzymasz bonus od kilku pierwszych depozytów, co ma cię zachęcić do kolejnych wpłat. Do tego dochodzą darmowe spiny, które możesz wykorzystać w wybranym slocie. Taki bonus jest jednak obwarowany wieloma warunkami, takimi jak maksymalna wygrana albo wymagany obrót.

Reload bonus

Kasyno online chce nie tylko cię przyciągnąć, ale też potem zatrzymać. Właśnie w tym celu powstały tzw. reload bonusy. Chodzi w nich o to, że, jako stały gracz, np. dwa razy w tygodniu możesz dodatkowo otrzymać określoną część depozytu, który danego dnia wpłacisz. Takie bonusy zwykle są mniej atrakcyjne od powitalnych, nie zmienia to jednak faktu, że nadal otrzymujesz darmowe pieniądze na grę. Zwykle będzie to jednak raczej 50% od depozytu niż 100% lub nawet 200%, chociaż oferta zależy od konkretnego kasyna.

Oczywiście, nie jest łatwo wypłacić wygraną uzyskaną dzięki bonusowym środkom, jednak pamiętajmy, że nic nie ryzykujemy. To również dobry sposób, aby przetestować dany slot czy grę stołową.

Bonus bez depozytu

Zdarza się też, chociaż nie tak często, że kasyno oferuje tzw. bonus bez depozytu. Polega on na tym, że otrzymujesz pieniądze na grę, bez konieczności wpłacania czegokolwiek. Wystarczy, że założysz konto lub np. ściągniesz aplikację. Należy jednak pamiętać, że legalne kasyno online jest normalną firmą, która na dłuższą metę chce zyskać, a nie stracić. Dlatego właśnie jeszcze uważniej należy przyjrzeć się tego typu promocjom, bo są obwarowane jeszcze bardziej restrykcyjnymi warunkami.

Przede wszystkim chodzi o to, że zwykle występuje ograniczenie, jeśli chodzi o maksymalną wygraną. Może to być np. kilkaset złotych. Zatem nawet jeśli wygrasz dzięki bonusowym środkom 100 000 zł, to i tak zostanie ci wypłacone tylko tyle, ile wynosi limit wygranej.

Darmowe spiny

Darmowe spiny mogą być zarówno częścią bonusu powitalnego, reload bonusu, jak i wielu innych promocji, np. prezentu urodzinowego. Polega to na tym, że możesz, zupełnie bez kosztów, zakręcić bębnem określonych slotów jakąś liczbę razy. Listę automatów, w których możesz wykorzystać darmowe spiny znajdziesz w warunkach promocji.

Pamiętaj też, że wygranych uzyskanych dzięki freespinom nie możesz wypłacić od razu. One również podlegają wymaganemu obrotowi. Chodzi więc o to, że musisz je z powrotem wrzucić do slotu określoną liczbę razy, zwykle kilkadziesiąt.

Cashback

Jeśli zastanawiasz się, jakie kasyno online wybrać, sprawdź, czy ma cashback. W promocji tej chodzi o to, że otrzymujesz z powrotem część przegranych pieniędzy. Może to być np. kilka lub kilkanaście procent. Możesz za nie grać i wygrywać bez konieczności dokonywania kolejnej wpłaty. Wymagany obrót w tym przypadku jest niższy.

Cashback występuje jako osobna promocja, ale może być też częścią programu VIP. Chodzi w nim o to, że im więcej grasz, tym wyższy jego poziom osiągasz. Dzięki temu możesz liczyć na coraz więcej korzyści. Jedną z nich jest właśnie możliwość otrzymania z powrotem na grę określonego procentu przegranych pieniędzy.

Nowe kasyna online

Kasyno online może działać na rynku od wielu lat. W takim przypadku masz pewność, że to sprawdzona marka. Skoro gracze nadal w nim grają, oznacza zwykle, że wszystko jest w porządku. Okazuje się jednak, że nowe kasyna, czyli takie, które powstały w ciągu ostatnich 2-3 lat, też mają swoje plusy. Pierwszy z nich polega na tym, że są one oparte na najnowocześniejszych technologiach. Takie kasyna nie muszą uaktualniać starego oprogramowania, mogą zacząć wszystko od początku. Są zatem o wiele bardziej nowoczesne.

Kolejny plusem nowych kasyn dla graczy jest to, co dla nich samych jest minusem. Otóż nie mają one jeszcze rzeszy fanów, więc muszą jeszcze bardziej walczyć o klienta. W tym celu przygotowują jeszcze lepsze promocje. Wiadomo, że nic tak nie cieszy gracza, jak darmowe pieniądze na grę. Dlatego właśnie oferta w nowych kasynach bywa lepsza, niż w tych już uznanych, które nie mają potrzeby się aż tak starać.

Nowe kasyna online wcale nie muszą mieć mniejszego wyboru gier. Potrafią już od samego startu oferować kilka tysięcy tytułów.

Dlatego właśnie warto rozważyć grę w nowych kasynach online, bo chociaż nie mają one jeszcze wyrobionej marki, to potrafią oferować o wiele więcej niż stare kasyna. Często mają też więcej metod płatności, a także możliwość używania kryptowalut. Zwykle dostępnych jest ich kilka, ale zdarza się, że kilkanaście lub nawet więcej. Istnieją kasyna, które zostały stworzone głównie z myślą o użytkownikach kryptowalut.

Rodzaje kasyn online w polskiej wersji językowej

Kasyna online dostępne w polskiej wersji językowej dzielą się na różne rodzaje. Wybór może być trudny. W zasadzie ciężko wybrać najlepsze kasyno online. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Od tego, czy wolimy sloty, kasyno na żywo, gry stołowe, czy te z natychmiastową wygraną. Warto też sprawdzić, czy obsługuje ono nasze ulubione metody płatności.

Jeżeli gramy na telefonie lub tablecie konieczne jest sprawdzenie, czy legalne kasyno online posiada wersję mobilną, ale z tym raczej w dzisiejszych czasach nie powinno być problemu. Niektóre z nich mają specjalną aplikację. Dzięki temu, nie musimy otwierać przeglądarki, aby w nim zagrać.

Przedstawiamy kilka najpopularniejszych typów kasyn online. Nie odpowiemy na pytanie, który z nich jest najlepszy, bo każdy ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Opiszemy je, a każdy z graczy sam podejmie decyzję.

Kasyno na prawdziwe pieniądze

Podstawowym rodzajem kasyn są te, w których możesz grać na prawdziwe pieniądze. Współczesne gry same w sobie są emocjonujące, ale to możliwość wygrania żywej gotówki daje dodatkową adrenalinę. Sprawia to, że powstaje ich coraz więcej, a obecnie ich lista jest naprawdę długa.

W takim kasynie masz zwykle do wyboru tysiące gier od renomowanych dostawców. Są to przede wszystkim sloty, ale też gry stołowe oraz nowe typy, takie jak te z natychmiastową wygraną oraz zdrapki. Może to być doskonałą odskocznią od tradycyjnych slotów, ruletek czy blackjacków.

Pamiętaj jednak, że w takim kasynie możesz nie tylko wygrać pieniądze, ale też je przegrać. Zawsze zatem graj tylko za tyle, ile możesz stracić, bez uszczerbku na twoim domowym budżecie. Traktuj hazard wyłącznie jako zabawę, nigdy jako źródło zysku. Narzuć sobie limity. W ten sposób gra w kasynach online pozostanie dla ciebie świetną rozrywką, a nie źródłem problemów.

Społeczne gry kasynowe

Jeśli lubisz gry kasynowe same w sobie, ale nie chcesz ryzykować przegrania pieniędzy, mamy dla ciebie doskonałe rozwiązanie. Są to społeczne gry kasynowe zwane też social casino. Nie różnią się one jakoś szczególnie od tych tradycyjnych, poza tym, że nie możesz w nich wygrać ani przegrać prawdziwych pieniędzy. Takie gry to zatem czysta rozrywka, bez żadnego ryzyka. Oczywiście, można w nich wygrywać fikcyjne żetony albo inne rzeczy, jednak wszystko pozostaje jedynie czystą zabawą.

To zatem doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy bez żadnego ryzyka chcą pograć w sloty lub inne tego typu gry. Można to robić w mediach społecznościowych, ale też ściągając specjalną aplikację, których znajdziemy naprawdę wiele. Takie gry są doskonałą opcją dla osób, których nie bawi tradycyjny “Farmer”. Można rywalizować z innymi graczami, np. w pokera. Jest to więc zatem wyłącznie sztuka dla sztuki i czysta rywalizacja. Nie trzeba się przy tym obawiać utraty pieniędzy, ani innych negatywnych konsekwencji nieodpowiedzialnego korzystania z hazardu.

Kasyna typu instant

Kasyna typu instant lub z angielskiego instant casinos, polegają na tym, że, aby w nich zagrać, nie trzeba pobierać specjalnego oprogramowania. Wystarczy wejść na ich stronę i można błyskawicznie rozpocząć rozgrywkę.

Trzeba przyznać, że prawie każde kasyno online jest dostępne z poziomu przeglądarki. Nie każde natomiast posiada własną aplikację mobilną. Zaletą kasyna typu instant jest to, że nie trzeba nic instalować na telefonie lub komputerze, co nie każdy lubi robić.

Kasyna, które można pobrać

Tak jak już pisaliśmy, to co dla jednego gracza może być zaletą, dla innego jest wadą. Dlatego właśnie kasyna wychodzą naprzeciw oczekiwaniom obu tych grup. Jeżeli ktoś z kolei woli takie kasyno, którego aplikację można pobrać na komputer lub telefon, też ma w czym wybierać.

Zaletą takiego kasyna jest to, że nie trzeba otwierać przeglądarki i wpisywać adresu. Wystarczy jedno kliknięcie i już można rozpocząć zabawę. Nie wszystkie kasyna mają własne aplikacje. Pamiętajmy też, aby instalować tylko te, którym ufamy. Zainstalowanie aplikacji niewiadomego pochodzenia może pomóc hakerom przejąć kontrolę nad naszym komputerem lub telefonem, a stąd już tylko krok do kradzieży wrażliwych danych, np. bankowych.

Kasyna mobilne

Trendem, który jest bardzo powszechny w branży hazardowej jest to, że praktycznie wszystko, co w niej powstaje, ma swój odpowiednik na urządzenia mobilne. Często wręcz najpierw produkuje się gry czy tworzy kasyna z myślą o użytkownikach smartfonów. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Gracze uwielbiają mieć możliwość grania gdziekolwiek się znajdują. Wymagany jest jedynie dostęp do internetu, ale z tym współcześnie raczej nie ma problemu.

W ten sposób możemy umilić sobie np. podróż albo oczekiwanie na coś. Kasyna mobilne praktycznie niczym się nie różnią od tych, dostępnych na komputery. Oczywiście, mniejszy jest ekran, ale funkcjonalność ta sama.

W takich kasynach można zwykle grać na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że trzeba uruchomić przeglądarkę w telefonie lub na tablecie i wpisać odpowiedni adres. Ten sposób oferuje praktycznie każde kasyno online. Chyba żadne z nich nie chce sobie pozwolić na utratę tak ogromnego rynku, jakim są gry mobilne.

Drugi sposób oferuje mniej kasyn, a polega on na tym, że mamy możliwość ściągnięcia specjalnej aplikacji. Dzięki temu wystarczy, że dotkniemy odpowiednią ikonkę i już możemy rozpocząć zabawę. Jeśli jednak podróżujemy między różnymi krajami, pamiętajmy o jednym. Nie w każdym z nich obowiązuje każda licencja. To, że w jakimś kasynie możemy grać legalnie na terenie jednego kraju, nie oznacza, że tak jest w drugim. Również same kasyna, w swoich regulaminach, mają często listy państw, na terenie których nie można korzystać z ich usług.

Kasyna oferujące gry stołowe

Praktycznie każde kasyno online oferuje gry stołowe, jednak niektóre z nich kładą na nie największy nacisk. Wszystko to z myślą o zaspokojeniu potrzeb graczy. Tego typu gry w kasynie online dzielą się na różne rodzaje. Najpopularniejszą z nich jest oczywiście ruletka, zwana też „królową gier”, ale i „grą szatana”, bo suma liczb widniejących na kole wynosi 666.

W kasynie oferującym gry stołowe znajdziemy też pokery, bakaraty, kości oraz blackjacki. W dzisiejszych czasach mamy do wyboru naprawdę różne ich rodzaje. Każdy z deweloperów chce się wyróżnić na tle innych, musi czymś zatem pokonać konkurencję. Zwykle zasady tych gier pozostają takie same, jednak cała otoczka potrafi naprawdę przyprawić o zawrót głowy.

Gry stołowe dzielą się na dwa rodzaje. W pierwszym przypadku losowanie odbywa się na podstawie mechanizmu RNG, czyli algorytmu, który automatycznie rozdaje karty lub wypuszcza kulkę w ruletce. W drugim z kolei robi to żywy człowiek, którego widzimy na ekranie monitora.

Kasyno z krupierem na żywo

Większość kasyn w dzisiejszych czasach oferuje osobną sekcję zwaną zwykle „kasyno na żywo”. Możemy w nim grać w przeróżne gry stołowe. Różnica jest taka, że mamy kontakt z prawdziwym krupierem. To właśnie on, a nie algorytm, rozdaje karty czy wypuszcza kulkę w ruletce.

Dzięki temu możemy poczuć klimat kasyna naziemnego. Nie musimy jednak ruszać się z kanapy. Możemy też oddawać się tej rozrywce gdziekolwiek jesteśmy, a to za sprawą dostępności kasyna na urządzeniach mobilnych.

Dodatkową atrakcją takich sekcji są gry oparte na teleturniejach. W takim przypadku wcielamy się w rolę ich uczestnika. Są to zwykle znane na całym świecie zagraniczne tytuły. To doskonała odskocznia dla tych, którzy chcą odmiany od ruletki czy blackjacka. Takie gry mają zwykle nowatorską formułę. Wszak żadne szanujące się studio nie chce naśladować innych.

Kasyna bez krupiera

Kolejny raz potwierdza się zasada, że to co dla jednego gracza jest zaletą, czyli krupier na żywo, dla innego jest wadą. Otóż niektóre osoby, podczas gry w kasynie, nie chcą mieć kontaktu z żywym człowiekiem. Wolą pozostać sam na sam z maszyną. Dlatego właśnie praktycznie każde kasyno posiada w swojej ofercie gry, którymi kieruje algorytm.

Rodzaje gier w kasynach online

Przedstawiamy podstawowe rodzaje gier w kasynach online:

Sloty Ruletka Poker Blackjack Kości Bakarat Gry z natychmiastową wygraną Gry oparte na teleturniejach

Trzeba przyznać, że naprawde sporo tego. W większości kasyn najwięcej jest zwykle slotów. Ich liczba potrafi iść w tysiące. Naprawdę łatwo się w tym pogubić. Większość kasyn dzieli je z tego powodu na kategorie. Możemy zatem wybrać wyłącznie sloty z jackpotem, klasyczne, z możliwością zakupienia rundy bonusowej itd. Jeśli chodzi o gry stołowe, to zwykle nie różnią się one między sobą zasadami. Te pozostają niezmienne. Ich producenci prześcigają się jednak w uatrakcyjnieniu całej otoczki. Chodzi tu więc głównie o szatę graficzną czy podkład dźwiękowy.

Ciekawą opcją, która nie każdemu jest znana są gry z natychmiastową wygraną. Już tłumaczymy, o co chodzi. Są to nowatorskie gry, które są totalnie inne, niż wszystko co znaliśmy do tej pory. Wyobraźnia twórców naprawdę nie zna granic i wciąż pojawiają się nowe sposoby wygrania lub przegrania pieniędzy.

Doskonałym przykładem jest bardzo popularny Aviator. Na ekranie widzimy wznoszący się samolot. Im dłużej leci, tym większy jest mnożnik naszej stawki. Gra polega na tym, aby wycofać się w odpowiednim momencie, bo w każdej chwili samolot może odlecieć z pola gry i przegrywamy wszystko. Nigdy nie wiemy kiedy się to stanie, może tak być przy mnożniku 1.01x ale też kilkaset razy.

Bezpieczeństwo w kasynach online

Najważniejszą kwestią przy wyborze kasyna online w Polsce jest jego bezpieczeństwo. Jedyną jego gwarancją jest znana licencja. Pamiętajmy, że na terenie Polski obowiązuje wyłącznie licencja Ministerstwa Finansów naszego kraju. Jeżeli grasz znajdując się w innym kraju, szanowane są te wydawane przez rządy Curacao, Gibraltaru, Wielkiej Brytanii czy Malty.

Znana licencja sprawia, że kasyno musi stosować najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa twoich danych osobowych, bankowych oraz pieniędzy. Chyba nie trzeba tłumaczyć, co się może stać, jeśli dostaną się one w niepowołane ręce. Poza tym w kasynie bez licencji możesz zostać po prostu oszukany i nie będziesz nawet wiedział, kto je tak naprawdę prowadzi.

Nad tym, aby rozgrywka była efektem wyłącznie losowania czuwają też niezależne agencje, takie jak eCOGRA. Współpracuje z nimi większość szanujących się kasyn. Zastanawiasz się pewnie, co w takim razie daje im gwarancję zysków? Otóż kasyna nie muszą oszukiwać, aby zarobić. Przy tysiącach gier robi to za nie rachunek prawdopodobieństwa, który zawsze daje im lekką przewagę.

Metody płatności w kasynach z polską wersją językową

Kasyna oferujące swoje usługi dla graczy mówiących po polsku oferują szeroki wachlarz metod płatności. Prawie zawsze możesz użyć swojej karty płatniczej, takiej jak Visa czy Mastercard. To jednak wymaga podania jej numeru, co nie zawsze jest bezpieczne, np. w przypadku ataku hakerskiego. Tak samo jest z przelewem, który z kolei umożliwia zwykle wypłacanie większych wygranych.

Rozwiązaniem tego problemu jest skorzystanie z e-portfela. Możesz do niego wpłacić pieniądze, a następnie używać ich do gry w kasynie. Masz też możliwość wypłacania wygranych tą metodą. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że nie podajesz kasynu żadnych danych bankowych. Nie musisz się zatem obawiać, że wpadną one w niepowołane ręce.

Równie bezpieczną metodą są karty przedpłacone takie jak Paysafecard oraz BLIK. Tutaj też nie musisz podawać żadnych danych. Taką kartę możesz zakupić w wielu punktach w całym kraju. W obu przypadkach wystarczy podać jednorazowy kod. Tą metodą nie można jednak wypłacać wygranych.

Pamiętaj też, aby nie ufać do końca metodom płatności wyświetlonym na stronie kasyna. Dotyczą one wszystkich krajów. O tym, które z nich są dostępne akurat w tym, w którym przebywasz, dowiesz się dopiero po założeniu konta. Możesz też zapytać o to obsługę klienta. Wiele kasyn oferuje też możliwość płacenia kryptowalutami. Niektóre z nich są wręcz stworzone głównie z myślą o ich użytkownikach.

Obsługa klienta

Każde szanujące się kasyno online posiada dział obsługi klienta. Zwykle działa ona przez 24h na dobę, chociaż nie zawsze. Często możesz się z nią porozumieć w języku polskim, ewentualnie użyć translatora. Obsługa klienta dostępna jest zwykle poprzez czat na żywo albo e-mail, ewentualnie formularz kontaktowy. Ta pierwsza metoda często prowadzi najpierw do bota, dopiero potem do agenta. Bardzo rzadko dostępna jest infolinia przez telefon.

Warto jednak najpierw odwiedzić dział z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Dzięki temu możesz zaoszczędzić czas poświęcony na czekanie na kontakt z żywym człowiekiem.

Jak grać w polskim kasynie?

Przede wszystkim należy grać odpowiedzialnie, co opisujemy w następnym paragrafie. Kluczową kwestią jest to, aby po prostu dobrze się bawić. Wybierajmy gry, które najbardziej lubimy, ale nie bójmy się sprawdzać nowości. Dobrą opcją jest przetestowanie najpierw wersji demo, które nie wymagają grania na prawdziwe pieniądze. Współczesne kasyna potrafią mieć naprawdę atrakcyjną ofertę.

Na początek warto jednak poznać zasady gier, w które gramy. Zwykle nie są one zbyt skomplikowane. Takie gry polegają prawie wyłącznie na szczęściu, a nie umiejętnościach. Wiele z nich, np. współczesne sloty, mają tak skomplikowane metody naliczania wygranych, że na początku ciężko je zrozumieć. Pamiętajmy, że zwykle wystarczy naciskać jeden przycisk. Znając zasady, będziemy jednak grać bardziej świadomie mając przy tym większą frajdę.

Graj odpowiedzialnie

Najważniejszą kwestią jest to, aby grać odpowiedzialnie. Nie bez przyczyny hazard jest rozrywką przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych. A to dlatego, że może być też źródłem zagrożeń. Dlatego grajmy tylko za tyle, ile jesteśmy w stanie bez problemu przegrać. Do tego warto ustalać sobie limity czasu gry i stawek. Traktujmy to wyłącznie jako rozrywkę i czas na odprężenie, a nie źródło zysku. W ten sposób nie popadniemy w poważne tarapaty.

Porady dla graczy

Większość kasyn online oferuje wersje demo, często bez konieczności rejestracji. Możemy dzięki nim spróbować swoich sił i poznać zasady rozgrywki, bez ryzyka przegranej. Oczywiście nic wtedy też nie wygramy.

Warto zapoznać się też z różnymi strategiami. Na przykład gry w ruletkę czy blackjacka. Generalnie jest ich dość sporo, jednak pamiętajmy, że nie istnieją pewne sposoby na wygraną. Gdyby było inaczej, kasyna dawno by splajtowały, a mają się świetnie.

Pogódźmy się zatem z tym, że wynik gry w kasynie jest wyłącznie efektem losowania i nie jesteśmy w stanie go przewidzieć.

Często zadawane pytania

Czy kasyno online działa zgodnie z polskim prawem?

Jeżeli chodzi o polskie prawo to sytuacja dotycząca kasyn online jest jednoznaczna. Muszą one posiadać licencję naszego Ministerstwa Finansów i żadna inna nie jest u nas honorowana. Ten warunek spełnia wyłącznie jedno kasyno.

Czy w polskich kasynach mogę grać na urządzeniach mobilnych?

W dzisiejszych czasach praktycznie każde kasyno ma swoją wersję na urządzenia mobilne. Na pewno można w nich grać przy użyciu przeglądarki na telefonie lub tablecie. Wiele z kasyn ma jednak dedykowane aplikacje mobilne dostępne zarówno na iOS, jak i Androida.

Czy żeby grać w kasynie online muszę wpłacić depozyt?

Jeżeli chcesz grać w kasynie online na prawdziwe pieniądze, musisz najpierw je wpłacić. Chyba, że oferuje ono bonus bez depozytu. Możesz jednak grać w wersje demo, które nie wymagają wpłaty pieniędzy, ani nawet założenia konta. W takim przypadku nie możesz jednak nic wygrać, ani przegrać.

Czy bezpiecznie jest podawanie kasynu danych bankowych?

Generalnie, jeżeli kasyno posiada licencję, oznacza to, że musi spełniać wyśrubowane wymagania dotyczące zabezpieczenia wszelkich twoich danych. Problem jednak w tym, że w nawet najlepiej zabezpieczonych serwisach zdarzają się ataki hakerskie. Dobrym rozwiązaniem jest używanie np. e-portfela, który nie wymaga podawania żadnych danych.

Czy można grać w polskim kasynie bez rejestracji?

Polskie kasyna nie oferują możliwości gry bez rejestracji. Nie zakładając konta możesz jednak skorzystać z wersji demo różnych gier, jednak wtedy ani nic nie wygrasz, ani nie przegrasz.

Jak można wygrać w kasynie online?

Ludzie od wieków próbują przechytrzyć system i zapewnić sobie wygraną w różnych grach hazardowych. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, aby komukolwiek się to udało. Odpowiedź jest więc prosta: trzeba mieć szczęście.