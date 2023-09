Zakłady bukmacherskie powstały niedługo po tym, jak profesjonalny sport stał się popularny. Najbardziej znane są te związane z piłką nożną, ale współcześni bukmacherzy oferują możliwość obstawiania praktycznie wszystkiego. W tym przypadku, chociaż to nadal hazard, sytuacja wygląda nieco inaczej niż w nawet najlepszym kasynie online. Tutaj liczy się nie tylko szczęście, ale też nasza wiedza. Chociaż trzeba przyznać, że nawet najwięksi eksperci nie są w stanie przewidzieć wszystkiego.







Szczęście nadal pozostaje nieodłącznym elementem zakładów bukmacherskich. Dlatego wciąż jest to gra hazardowa na pieniądze, a nie zawód oparty na umiejętnościach. W zakładach sportowych mogą decydować centymetry lub milisekundy. Nigdy nie jesteśmy więc w stanie na sto procent przewidzieć wyniku. Na tym właśnie polega piękno sportu.

Kim są bukmacherzy?

Bukmacherzy to po prostu firmy, które zajmują się organizacją zakładów. To właśnie u nich można obstawiać zakłady sportowe, ale nie tylko. Na przestrzeni lat ich oferta rozrosła się w bardzo dużym stopniu. Oprócz obstawiania wygranej, przegranej lub remisu, można próbować przewidzieć dziesiątki innych elementów. Chodzi tu np. o liczbę goli, rzutów rożnych, tego kto pierwszy strzeli gola itd. Bukmacherzy oferują możliwość obstawiania praktycznie wszystkiego, często zupełnie nie związanego ze sportem. Możemy więc np. próbować przewidzieć wynik wyborów, czy to, kto dostanie Oscara.

Współcześnie poziom skomplikowania zakładów jest zatem nieporównywalnie większy. Zasady nie są jednak takie trudne do opanowania. Najważniejszym jest zrozumienie, czym jest kurs na dany wynik. Wystarczy po prostu pomnożyć przez niego naszą stawkę i dowiemy się wtedy, ile wygramy, jeśli nasze przewidywania się sprawdzą. Im mniejsza szansa na dany wynik, tym jest on większy i na odwrót. Zakłady sportowe często oferują też wypłacalne kasyna internetowe, polskie i zagraniczne.

Rodzaje zakładów

Najprostszym rodzajem zakładów sportowych jest zakład pojedynczy. Polega on po prostu na tym, że trzeba przewidzieć czy dane wydarzenie zakończy się zwycięstwem jednej drużyny lub zawodnika, remisem, czy może drugiej. Wybieramy zatem 1, X lub 2. W zależności od tego, kto jest faworytem, wygramy więcej lub mniej. Należy też pamiętać, że zwykle chodzi o regulaminowy czas gry. Jeśli zatem dojdzie do dogrywki, bukmacher uznaje to za remis. Oczywiście, istnieje też możliwość obstawienia końcowego wyniku, a nawet awansu do następnej rundy. Można też obstawiać dwie z tych trzech opcji, np. zwycięstwo pierwszej drużyny lub remis (1X), zwycięstwo drugiej lub remis (X2) lub brak remisu (12).

W takim przypadku nasza wygrana będzie jednak mniejsza. Szczególnie, jeśli obstawimy faworyta z kursem 1.20, wygramy tylko 20% tego co postawiliśmy, minus podatek. Dlatego właśnie istnieje możliwość obstawiania zakładów akumulowanych. Polegają one na połączeniu kilku wydarzeń na jednym kuponie. W takim przypadku wszystkie kursy się mnożą, a nie dodają, co jest zwykle dobrą informacją. Jeżeli zatem obstawimy trzy wydarzenia z kursem 2.0, to możemy wygrać 2x2x2, czyli aż 8 razy tyle, ile postawiliśmy. Zła wiadomość jest jednak taka, że wystarczy, że „nie wejdzie” nam chociaż jedno z nich i przegrywamy wszystko. Taki urok zakładów bukmacherskich.

Problem ten rozwiązują zakłady systemowe. W ich przypadku możemy nie trafić jednego czy dwóch wydarzeń na kuponie, a i tak wygrać. Oczywiście ceną takiego ubezpieczenia jest fakt, że, gdy nam się poszczęści, wygramy mniej niż przy zakładzie akumulowanym.

Jak już wspominaliśmy, obstawianie faworyta może nam dać bardzo małą wygraną. Problem ten rozwiązują handicapy. Oznaczają one, że bukmacher „przyznaje” słabszej drużynie określoną liczbę goli lub punktów, jeszcze przed meczem. Jeżeli zatem Barcelona gra z Wisłą Kraków, ta druga drużyna dostaje np. 3 gole i szanse oraz kursy się wyrównują. Za wygraną Barcelony będzie można jednak uznać wyłącznie różnicę 4 lub więcej bramek, gdy wygra 3:0, zostanie to uznane za remis, a gdy mniej – za porażkę.

Istnieje też wiele innych rodzajów zakładów bukmacherskich. W dzisiejszych czasach można obstawiać praktycznie wszystko, również na żywo. Chodzi tu o liczbę goli, czas pierwszej strzelonej bramki, liczbę kartek i wiele, wiele innych rzeczy.

Ocena bukmacherów

Zakłady sportowe oferuje niejedno wypłacalne kasyno online, ale nie tylko. W większości są to firmy, które specjalizują się wyłącznie w nich. W Polsce legalnie działa 21 bukmacherów online. Którego wybrać? Otóż jeżeli chodzi o kursy, to generalnie nie ma zbyt dużych różnic. Każdy z bukmacherów ma swoich ekspertów, którzy je określają na podstawie prawdopodobieństwa zaistnienia jakiegoś wydarzenia. Oczywiście, może być tak, że kurs na jakiś wynik może być wyższy w jednym miejscu, niż w innym. Zwykle jednak jest tak, że w innym przypadku już jest na odwrót. Średnia wychodzi więc podobnie.

Dlatego właśnie należy najpierw sprawdzić, czy bukmacher online jest legalny w Polsce. Aby tak było, powinien posiadać licencję wydaną przez nasze Ministerstwo Finansów. Warunek ten spełnia 21 z nich. Ważne jest też to, jakie bonusy i promocje oferuje. Nie kierujmy się jednak wyłącznie wysokością kwot. Co z tego, że możemy dostać więcej, jeśli maksymalna możliwa wygrana jest o wiele niższa, niż gdzie indziej. Do tego dochodzi wymagany obrót, czyli konieczność obstawienia otrzymanej kwoty określoną liczbę razy. Są też inne warunki, które zawsze należy sprawdzić.

Bardzo ważne jest też to, jaką ofertę mają bukmacherzy w Polsce. Jest to szczególnie istotne, gdy obstawiamy niszowe sporty czy niższe ligi.

Obstawianie na żywo

Rozwój internetu spowodował pojawienie się możliwości obstawiania na żywo. Trzeba przyznać, że dla wielu jest to nie lada gratka. Polega to na tym, że możemy obstawiać różne wydarzenia, takie jak mecze piłkarskie w trakcie ich trwania. Oczywiście wraz z rozwojem sytuacji na boisku bukmacher w czasie rzeczywistym zmienia kursy. Jeżeli zatem jedna drużyna strzeli gola, kurs na jej wygraną wzrośnie. Chodzi tu jednak nie tylko o mecze piłkarskie. Obstawiać w ten sposób można wiele innych dyscyplin, np. tenis, koszykówkę, czy siatkówkę.

Różne typy zakładów na żywo

Podstawowe rodzaje zakładów na żywo pozostają niezmienne. Polegają one na obstawieniu zwycięstwa, remisu lub porażki danej drużyny lub zawodnika. Współcześni bukmacherzy znacznie poszerzyli swoją ofertę. Można więc próbować przewidzieć wiele innych rzeczy. Na przykład to, kto strzeli kolejną bramkę, kto wygra pozostałą część meczu, dokładny wynik itd.

Trzeba przyznać, że potrafi to graczom dać dodatkowy zastrzyk adrenaliny. Jak wiadomo sytuacja na boisku potrafi zmienić się diametralnie w ciągu kilku minut. Istnieje możliwość obstawiania zwycięstwa drużyny, która aktualnie wygrywa, jednak wtedy kurs jest dość niski. Niektórzy więc obstawiają drużynę, która akurat straciła gola, a w której zwycięstwo wciąż wierzą.

Rodzaje zakładów na żywo

Zwykle można obstawiać na żywo od kilku do nawet kilkudziesięciu elementów danego wydarzenia sportowego. Sprawia to, że nigdy nie będziemy się nudzić. Często jednak niemożliwe jest obstawienie dwóch rzeczy, które wzajemnie są ze sobą połączone. Nie można zatem na jednym kuponie postawić na zwycięstwo danej drużyny oraz dokładny wynik. Najczęściej obstawiane dyscypliny to:

Piłka nożna Siatkówka Hokej Koszykówka Tenis

Piłka nożna na żywo

Piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną, którą można obstawiać na żywo. Sytuacja na boisku może się zmienić w każdym momencie, a bukmacherzy w czasie rzeczywistym zmieniają kursy na dany wynik, w zależności od rozwoju wydarzeń. Zdarzają się sytuację, gdy drużyna potrafi odrobić nawet kilkubramkową przewagę. Pomyślmy, ile możemy wygrać, jeśli przewidzimy to, np. przy stanie 3:0.

Obstawiać na żywo można też wiele innych elementów, takich jak liczba goli, strzelcy bramek, wynik pozostałej części meczu, wynik z handicapem itd.

Siatkówka na żywo

Siatkówka jest w Polsce bardzo popularnym sportem, więc bukmacherzy umożliwiają na żywo obstawianie również tej dyscypliny. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się mecze naszej reprezentacji. W tym przypadku kursy zmieniają się wraz z rozwojem sytuacji na boisku. Chodzi tu przede wszystkim o wynik każdego seta.

W tym sporcie jednak do końca nigdy nic nie wiadomo. Wcale nie takie rzadkie są sytuacje, gdy przy stanie 2:0 drugiej drużynie udaje się doprowadzić do tie breaka i odnieść zwycięstwo. Jeżeli uda nam się to trafnie przewidzieć, możemy wygrać naprawdę sporo.

Hokej na żywo

Hokej w Polsce nie jest jakoś szczególnie popularny, ale istnieje słynna na całym świecie zawodowa liga NHL. Poza tym większość bukmacherów umożliwia obstawianie również mniej znanych dyscyplin, nawet takich jak rugby.

Jeżeli jednak znamy się na tym sporcie, również tutaj bez przeszkód możemy przetestować swoją intuicję, wiedzę i szczęście obstawiając na żywo. W tym przypadku można próbować przewidzieć wiele różnych wydarzeń, nie tylko wygraną, przegraną lub remis.

Koszykówka na żywo

Koszykówka swoje triumfy w naszym kraju święciła w latach 90., jednak nadal wiele osób pasjonuje się NBA czy nawet naszą krajową ligą. W tej dyscyplinie sytuacja na boisku zmienia się bardzo dynamicznie. Nawet przewaga rzędu kilkunastu punktów może zostać roztrwoniona w kilka minut. Eksperci firm bukmacherskich śledzą dany mecz i w czasie rzeczywistym dostosowują kursy do wydarzeń na parkiecie.

W przeciwieństwie do piłki nożnej, w koszykówce punkty są zdobywane co chwilę. Ważnym elementem jest jednak nie tylko różnica punktowa, ale też to ile czasu zostało do końca meczu. Najlepiej oczywiście przewidzieć niespodziewany zwrot akcji, wtedy wygramy najwięcej.

Tenis na żywo

Jeśli chodzi o tenis, to kursy zmieniają się w największym stopniu po każdym zakończonym gemie. Ważne jest też to, czy doszło do przełamania serwisu rywala lub rywalki. Sport ten jest bardzo popularny na świecie, a w Polsce budzi jeszcze większe zainteresowanie od czasu triumfów Igi Świątek.

Legalny polski bukmacher online

Kluczową kwestią jest to, aby bukmacher był legalny na terenie Polski. W naszym kraju uznawana jest jedynie licencja wydawana przez polskie Ministerstwo Finansów. Posiada ją 21 bukmacherów online. Taka licencja to same plusy. Po pierwsze, działasz zgodnie z prawem. Nie narażasz się więc na utratę wygranej, grzywnę, a nawet wpis do rejestru przestępców skarbowych. Jednak są inne równie ważne plusy. Po pierwsze pamiętaj, że przekazujesz bukmacherowi swoje dane osobowe, również te bankowe. Chyba każdy z nas wie, jakie zagrożenie niesie ze sobą dostanie się ich w niepowołane ręce.

Inną kwestią jest to, że bukmacher bez licencji nie podlega żadnej kontroli. Tak naprawdę nie wiemy nawet, kto prowadzi daną firmę i gdzie się znajduje. Nic go zatem nie powstrzyma przed tym, aby po prostu nas oszukać, np. kradnąc nasze pieniądze albo nie wypłacając wygranej. Nielegalni bukmacherzy mogą oferować znacznie atrakcyjniejsze bonusy, jednak nigdy nie wiesz, czy tak jest w rzeczywistości. Napisać na stronie można wszystko, ale tylko licencja gwarantuje, że jest to zgodne z rzeczywistością.

Oferta bonusów

Prawie każdy bukmacher oferuje różne bonusy i promocje. Najwięcej mogą otrzymać nowi gracze. Nic dziwnego, w końcu najtrudniej jest przyciągnąć kogoś do siebie. Takie bonusy wyglądają bardzo atrakcyjnie. W końcu dostajemy darmowe pieniądze na grę. Popularną formą promocji jest zakład bez ryzyka. W takim przypadku, w razie przegranej, do określonej kwoty pieniądze są zwracane na twoje konto. Istnieją bonusy bez depozytu, ale najczęściej będziesz go musiał jednak wpłacić.

Takie promocje zwykle polegają na tym, że dokonując pierwszej wpłaty otrzymasz od bukmachera dodatkowo jakiś jej procent na grę. Najczęściej jest to 100% do określonej kwoty. Pamiętaj jednak, że istnieje szereg warunków, które trzeba spełnić, aby cokolwiek wypłacić. Po pierwsze, bonusowe środki trzeba postawić określoną liczbę razy. Do tego, nie wystarczy obstawiać faworytów. Każdy kupon musi mieć kurs wyższy niż wynosi dolny limit. Często mamy też do czynienia z maksymalną wygraną, którą zawsze sprawdź w regulaminie.

Istnieją też inne rodzaje promocji, takie jak cashback. W tym przypadku otrzymujesz zwrot części przegranych pieniędzy. Możesz zatem znowu zagrać, bez konieczności wpłacania następnego depozytu.

Program lojalnościowy

Każdy bukmacher chce nie tylko przyciągnąć do siebie nowych klientów, ale też ich potem zatrzymać. Właśnie dlatego istnieją też promocje dla stałych graczy. Najczęściej przybierają one formę programów lojalnościowych. Zasada jest podobna, jak wszędzie indziej. W zamian za korzystanie z usług bukmachera otrzymujesz punkty, dzięki którym masz prawo do różnych korzyści. Regulamin jest jasny, im więcej grasz, tym więcej dostajesz.

Kursy zakładów bukmacherskich

Najważniejszym elementem zakładów bukmacherskich są kursy. To właśnie one określają ile wygramy, jeśli trafnie przewidzimy wynik danego wydarzenia. Kursy są tym niższe, im wyższe jest prawdopodobieństwo jego zaistnienia. Jeżeli zatem jedna z drużyn jest faworytem, kurs będzie wynosił niewiele ponad 1,0. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku drużyny, która jest w teorii dużo słabsza. Jeśli trafnie przewidzimy jej zwycięstwo, możemy wygrać nawet kilka razy tyle, ile postawiliśmy.

Jeszcze wyższe są kursy na elementy, które są trudne do przewidzenia. Wygramy zatem o wiele więcej, jeśli uda nam się trafić nie tylko kto wygra, ale też jaki będzie dokładny wynik lub np. przewidzieć dogrywkę w meczu NBA. Obliczenie potencjalnej wygranej jest bardzo proste. Wystarczy pomnożyć naszą stawkę przez kurs i właśnie tyle wygramy, jeśli uda nam się trafić. Oczywiście po odjęciu podatku.

Jeżeli obstawiamy kilka wydarzeń na jednym kuponie, kursy każdego z nich należy pomnożyć. Załóżmy, że postawimy 100 zł na trzy niespodzianki, z których każda ma kurs 4,0. W takim przypadku należy wykonać działanie 4x4x4. Ogólny kurs wyniesie zatem 64. Oznacza to, że jeśli uda nam się trafić wszystkie trzy wydarzenia wygramy aż 6400 zł minus podatek. Jeżeli jednak błędnie obstawimy chociaż jedno z nich, przegrywamy wszystko.

Metody płatności

Współcześni legalni bukmacherzy oferują zwykle możliwość skorzystania z kilku lub nawet kilkunastu metod płatności. Podstawowe ich rodzaje to:

Przelew bankowy

Karta płatnicza

E-portfel

Karta przedpłacona

BLIK

Wpłata gotówki w punkcie

Przelewy bankowe najczęściej są dostępne poprzez takie firmy jak PayU czy Przelewy24. Bardzo popularną metodą płatności są karty płatnicze. Używa się ich dokładnie tak samo, jak przy wszystkich zakupach w internecie. Wystarczy wpisać w okienka odpowiednie numery i gotowe. W takim przypadku podajemy jednak wrażliwe informacje.

Jeżeli nie chcemy tego robić, możemy skorzystać z e-portfela. To taka wirtualna portmonetka, do której możemy wpłacać pieniądze, a następnie ich używać np. na zakłady sportowe. Konieczne jest jednak założenie osobnego konta. Plusem tego rozwiązania jest niewątpliwe fakt, że nie musimy nikomu podawać żadnych danych bankowych. Portfel elektroniczny działa zupełnie niezależnie.

Nie musimy zakładać żadnego konta używając BLIK-a. Ta metoda umożliwia płacenie za pomocą tego bankowego. Nie podajemy jednak w jej przypadku żadnych danych. Wystarczy jednorazowy numer. Innym rozwiązaniem jest karta przedpłacona. Możemy ją kupić w jednym z wielu punktów na terenie całego kraju. Ma ona specjalny kod i to właśnie jego należy wpisać w odpowiednie okienko. Dla tradycjonalistów przewidziano możliwość wpłacania pieniędzy na swoje konto internetowe w jednym z punktów stacjonarnych danego bukmachera.

Jak wybrać odpowiedniego bukmachera?

Absolutnie podstawową kwestią przy wyborze bukmachera jest to, aby był on legalny. Należy pamiętać, że nie każda licencja obowiązuje na terenie każdego kraju. W Polsce honorowana jest wyłącznie ta, wydawana przez nasze Ministerstwo Finansów. Na zakłady online posiada ją 21 firm. Wybierając legalnego bukmachera nie tylko nie narażamy się na kłopoty z prawem, ale możemy też uniknąć oszustwa i dostania się naszych danych osobowych w niepowołane ręce.

Kolejnym elementem są bonusy i promocje. Oczywiście, warto wybierać te najatrakcyjniejsze, ale pamiętajmy, że nie zawsze są to te, które tak wyglądają na pierwszy rzut oka. Sprawdźmy zatem nie tylko kwotę, ale też warunki, które trzeba spełnić, aby cokolwiek wypłacić. Na pewno będzie to wymagany obrót, czyli konieczność postawienia otrzymanych pieniędzy określoną liczbę razy. Sprawdźmy też, ile wynosi maksymalna wygrana.

Bardzo ważne jest też to, jaką dany bukmacher ma ofertę. Szczególnie, jeśli lubimy obstawiać niszowe sporty. A takich osób jest sporo. Piłkę nożną czy NBA można obstawiać praktycznie wszędzie. Jeżeli jednak interesują nas mniej popularne sporty czy niższe klasy rozgrywek, nie jest to już tak oczywiste. W dzisiejszych czasach bukmacherzy prześcigają się w poszerzaniu swojej oferty. Dlatego właśnie można obstawiać bardzo różne rozgrywki.

Następnym krokiem powinno być sprawdzenie dostępnych metod płatności. Zwykle jest ich kilka lub kilkanaście. Ważne jest jednak to, aby na tej liście znajdowały się nasze ulubione. Nie będziemy wtedy musieli zakładać nowego konta na stronie e-portfela.

Jak obstawiać wydarzenia sportowe?

Obstawianie wydarzeń sportowych jest banalnie proste. Wystarczy otworzyć zakładkę z daną dyscypliną sportową albo ligą. Pojawi nam się lista meczów. Jeżeli wybierzemy jeden z nich, naszym oczom ukaże się wszystko, co możemy obstawiać. Oczywiście, na pewno będzie to wygrana, przegrana lub remis, ale nie tylko. Często jest to kilkanaście czy kilkadziesiąt elementów. Chodzi tu o dokładny wynik, liczbę goli itd.

Z obstawionych wydarzeń sportowych tworzymy kupon. Wszystkie kursy mnożą się przez siebie, więc im więcej ich będzie, tym wyższa wygrana. Pamiętajmy jednak, że wystarczy, że błędnie przewidzimy wynik jednego wydarzenia i przegrywamy wszystko.

Jeżeli mamy zamiar obstawić zwycięstwo murowanego faworyta warto rozważyć skorzystanie z handicapu dla jego przeciwnika. Polega on na tym, że „dostaje” on określoną liczbę goli i bramek, dzięki czemu szanse są bardziej wyrównane. A co za tym idzie, wyższy jest kurs.

Które sporty warto obstawiać?

Odpowiedź na to pytanie jest w zasadzie bardzo prosta: te, na których najlepiej się znamy. Zakłady sportowe polegają nie tylko na szczęściu, ale również, a może przede wszystkim, na wiedzy. Nie warto zatem koniecznie kierować się tym, która dyscyplina jest najbardziej popularna. Ważne, ile o niej wiemy. Przeprowadzenie analizy jest nieodłącznym elementem obstawiania. Bez tego jesteśmy zdani wyłącznie na szczęście. Nie da się przeprowadzić analizy bez wiedzy na temat danej dyscypliny czy ligi.

Jeżeli zatem jesteśmy ekspertami od ligi francuskiej, obstawiajmy właśnie ją. Warto wyspecjalizować się w takich rozgrywkach, które lubimy oglądać. W ten sposób wiedza sama będzie nam wchodziła do głowy. Śledząc daną ligę wiemy, którzy zawodnicy są w jakiej formie oraz jaką passę ma dana drużyna.

Wielu przestrzega też przed obstawianiem egzotycznych lig czy dyscyplin sportowych. Przyczyna jest prosta. Mało jest dostępnych na ich temat informacji. Łatwo śledzić ligę angielską czy hiszpańską, ale już np. pakistańską dużo trudniej. W takim przypadku gramy na ślepo. Istnieją też ligi uznawane za bardziej przewidywalne i te, których nie warto obstawiać, bo jest w nich dużo niespodzianek.

Triki dla graczy

Zacznijmy może od podstawowej zasady. Zakłady sportowe są hazardem, możesz zarówno coś wygrać, jak i przegrać. Mogą też prowadzić do uzależnienia. Dlatego właśnie tak ważne jest stosowanie się do zasad odpowiedzialnej gry. Najważniejsza z nich mówi, aby traktować obstawianie wyłącznie jako zabawę i grać tylko za takie kwoty, które bez żadnego problemu możemy przegrać.

Wiele osób dyskutuje, czy ważniejsza przy obstawianiu jest intuicja, czy chłodna analiza. Okazuje się, że jedno drugiego nie wyklucza i najlepszą opcją może być połączenie tych elementów. Jak mówi psychologia, intuicja to w zasadzie też analiza, z tym, że podświadoma i znacznie szybsza. Przeprowadza ją więc, poza naszym rozumem, nasza podświadomość. Właśnie dlatego bywa tak zaskakująco trafna. Najpierw potrzebne jest jednak do tego zdobycie wiedzy. Nawet nasza podświadomośc nie będzie w stanie przeanalizować 2. ligi w Kirgistanie, jeśli nigdy o niej nie słyszeliśmy.

Właśnie dlatego nieodłącznym elementem jest też rozum, który potrafi trafnie ocenić, czy nasza intuicja nie wyprowadza nas na manowce.

Bardzo ważnym elementem jest świadome kontrolowanie naszego bankrollu, a więc całkowitej kwoty, którą przeznaczamy na zakłady. Narzucenie sobie limitów jest konieczne. Jeżeli przestaniemy kontrolować to, jak często i za ile gramy, możemy popaść w poważne tarapaty.

FAQ

Jak skorzystać z bonusu na zakłady bukmacherskie?

Skorzystanie z bonusu jest banalnie proste. Wystarczy przeczytać instrukcję na stronie bukmachera. Najczęściej chodzi o wybranie go podczas rejestracji, ewentualnie wprowadzenie kodu promocyjnego.

Jak efektywnie obstawiać sport?

Najważniejsze jest to, aby wybrać dyscyplinę, na której się znamy. Obstawianie polega nie tylko na szczęściu, ale też naszej wiedzy.

Który z legalnych w Polsce bukmacherów jest najlepszy?

Legalnych w Polsce bukmacherów online jest aż 21. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy. To od każdego gracza zależy, które elementy uzna za najważniejsze.

Które kryteria brać pod uwagę przy wyborze bukmachera?

Zawsze należy najpierw sprawdzić, czy bukmacher jest legalny na terenie kraju, w którym gramy. Potem warto dowiedzieć się, jakie promocje i bonusy oferuje. Ważna jest też jego oferta oraz to, których metod płatności można używać na jego stronie.